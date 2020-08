Ta firma stworzy baterie, które będą działać 28 tysięcy lat na jednym ładowaniu

Jak to możliwe?





Bateria niczym specjalny generator





fot. Claudio Schwarz - Unsplash.com

Akumulatory i wszelakie baterie to punkt, na którym koncentrują się praktycznie wszyscy producenci elektroniki. Od lat trwa walka o to, aby ulepszyć istniejące technologie i pozwolić sprzętom działać dłużej na jednym ładowaniu ogniw. Okazuje się, że jedna z firm ma pomysł na to, jak stworzyć prawie że niezniszczalne konstrukcje. Wykorzystując odpady nuklearne,Kalifornijska firma NDB produkująca baterie twierdzi, iż jej konstrukcje wykorzystujące nano-diamentowe akumulatory są w stanie działać niczym małe generatory, wykorzystując pozostałości radioaktywnego materiału z prawdziwych reaktorów jądrowych. Radioaktywny grafit, który powstaje jako odpad z reakcji reaktora nuklearnego majest niebezpieczny do przechowywania, ale jednocześnie pozwala wytwarzać wydajną energię elektryczną.W celu przystosowania opisywanego materiału do baterii, NDB oczyszcza grafit oraz wykorzystuje go do tworzenia całej konstrukcji. Warstwy diamenty są pokrywane specjalną powłoką, która zabezpiecza radioaktywny materiał. NDB twierdzi, iż jest w stanie ułożyć działające warstwyPoziom promieniowania emitowanego przez tego typu baterię jest niższy niż naturalne promieniowanie ludzkiego ciała – całość jest więc całkowicie bezpieczna. Długa żywotność tego typu baterii mogłaby przydać się nie tylko w samochodach elektrycznych, ale również w innych sprzętach, które nie przychodzą pierwsze na myśl. Są nimi chociażby rozruszniki serca. W przypadku akumulatora dla samochodu,Na ten moment nie ma żadnych oznak związanych z tym, jakoby NDB przygotowywało wspomnianą technologię do. Rezultaty osiągane przez naukowców są jednak obiecujące, ale pokazują, jak daleka droga czeka nas jeszcze w kontekście rozwoju baterii.Źródło: TNW / fot. Brett Jordan - Unsplash