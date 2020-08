Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna walkę z fake newsami o 5G

Wiedzę czerp z rzetelnych źródeł.





Polski rząd walczy z fake newsami o 5G

"Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałby świat bez sieci mobilnych? Część pewnie stwierdzi: wreszcie byłoby świetnie! To teraz wyobraźcie sobie, że w największych polskich miastach przestaje działać synchronizacja świateł na skrzyżowaniach. Nie na chwilę, na stałe. Nie zamówicie taksówki „na mieście”, nie sprawdzicie szybko rozkładu jazdy komunikacji, nie kupicie biletu przez komórkę. Tracicie łączność z najbliższymi. Nie da się jednak dodzwonić po pomoc. Nie ma zasięgu. Nie macie gotówki? Nie wypłacicie jej z bankomatu. Niestety, płatności kartą także nie działają. Nie, to nie scenariusz kiepskiego filmu katastroficznego. Tak wyglądałby świat bez sieci, a dokładnie bez bezprzewodowej telekomunikacji."

"Szczególnie w trakcie pandemii koronawirusa pojawiło się wiele teorii spiskowych. To podobno sieć 5G i inne sieci starszej generacji są odpowiedzialne za tę epidemię. Na teoriach niestety się nie skończyło. Na całym świecie, także w Polsce, pojawiły się nawoływania do niszczenia stacji bazowych. Uważacie, że to nic takiego?"

Sieć 5G w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji intensyfikuje swoje działania w zakresie walki z fake newsami. Tym razem chodzi o nie mające umocowania w rzeczywistości plotki związane z łącznością 5G. Nowy standard technologiczny jest celem ogromnej kampanii dezinformacyjnej , skutkującej licznymi atakami wandalizmu. Kampanię ministerstwa inauguruje premiera dwóch spotów reklamowych.Pierwszy z materiałów pokazuje w jaki sposób nowa technologia łączności przyda się w codziennych zastosowaniach. Wideo zaczyna się od sceny, na której ktoś postanawia podpalić maszt telekomunikacyjny. Skutki tego działania odczuwa natychmiast wielu Polaków.Jak widać, nie ma tu bezpośredniego odniesienia do 5G, ale do sieci komórkowych w ogóle. Filmom umieszczanym w mediach społecznościowych towarzyszą natomiast bardzo jednoznaczne opisy. W spotach promowana jest także nowa sekcja witryny- pytają przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.Drugi z filmów to materiał lifestyle'owy pokazujący wygodę korzystania z sieci komórkowych o dobrym zasięgu. Jego gwarantem ma być właśnie rozwój sieci 5G.Przypuszczalnie pod podanym wyżej adresem już wkrótce będą cyklicznie umieszczane treści obalające najpowszechniejsze mity związane z 5G.Komercyjna sieć 5G działa w Polsce od maja tego roku. Zasięg 5G w Polsce sprawdzicie korzystając z interaktywnych map. Swoje stacje bazowe w kraju rozmieścili wszyscy czołowi operatorzy - Orange, T-Mobile, Play i Plus.Źródło: Gov.pl