Ekran zamiast szyby w metrze - oto nowy pomysł LG

Przeźroczyste ekrany trafiają do metra





fot. LG Display

O ile na rynku smartfonów LG radzi sobie przeciętnie, tak koreańska firma nie ma zdecydowanie na co narzekać, jeśli chodzi o telewizory oraz wszelakie technologie powiązane z ekranami. Na przestrzeni ostatnich lat LG prezentowało nam między innymi zwijane wyświetlacza, a teraz firma poszła o krok dalej. Koreańczycy wprowadzili bowiem do chińskiego metra w Pekinie oraz Shenzhen,LG wprowadziło przeźroczyste wyświetlacze, które zastępują szyby w metrze w Pekinie oraz chińskim Shenzhen. Na ekranach pasażerowie mogą podejrzeć między innymi informacje na temat rozkładu jazdy metra, lokalizacji oraz możliwych przesiadkach. Każdy z ekranów dostarcza także danych dotyczących aktualnych lotów, pogody oraz aktualności. Na początku, technologia będzie dostępna jedynie w linii 6 Pekinie oraz linii 10 w Shenzhen, jednak Koreańczycy już zapowiedzieli, iż chcą rozszerzać dostępność swojego rozwiązania.Przeźroczyste wyświetlacze nie są wielką nowością. Warto przypomnieć, iż inna koreańska firma,. LG wygrywa jednak realnym zaimplementowaniem swojego rozwiązania do usprawnienia codziennego życia użytkowników.Jest duża szansa, że już wkrótce zobaczymy bardziej praktyczne zastosowania powiązane z technologią przeźroczystych wyświetlaczy. LG póki co wprowadziło je do niektórych sklepów. Niedawno Xiaomi zdecydowało się również pokazać światu swój przeźroczysty telewizor W przypadku ekranów wykorzystywanych przez LG w metrze, każdy z nich posiadai działa przy zachowaniuNie wiadomo, jakie będą plany producenta związane z ewentualną, międzynarodową ekspansją opisywanej technologii.Źródło: Engadget / fot. LG Display