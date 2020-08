Tesla ma wykryć dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału

Producent elektrycznych aut chce sięgnąć po nowatorską technologię.





Technologia, która jest potrzeba

Szerokie pole do popisu

Wygląda na to, że w przyszłości samochody Tesli mają szansę na otrzymanie funkcji, która być może ocali życie niejednego dziecka. Producent elektrycznych pojazdów zabiega u FCC (amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności) o zezwolenie na wykorzystanie w nich krótkozasięgowego urządzenia wykrywającego ruch o mocy większej niż ta, na którą pozwalają obecne przepisy w USA. Urządzenie to umożliwiałoby chociażby wykrycie dziecka zamkniętego w aucie w upalny dzień.Podczas upałów samochody zamieniają się śmiertelne pułapki. Mimo to pewni ludzie wciąż mają tendencję do pozostawiania w nich zwierząt czy dzieci. Tylko w Stanach Zjednoczonych takie zachowanie doprowadziło w 2019 roku do śmierci 50 dzieci. Kolejnym takim zgonom Tesla chce zapobiec.Jak twierdzi Tesla, proponowana przez nią technologia ma sprawdzać się lepiej niż jakiekolwiek systemy kamer. To dlatego, że ta ma być w stanie „widzieć” przez miękkie materiały, takie jak koce czy foteliki dla dzieci. Poza tym, proponowane przez Teslę urządzenie ma potrafić odróżniać dzieci od jakichkolwiek obiektów, zapobiegając fałszywym alarmom.Co ciekawe, potencjał omawianej technologii wykracza dużo dalej. Dzięki niej możliwe mogłoby stać się bowiem wystrzeliwanie poduszek powietrznych w bardziej optymalny sposób, dostosowany do budowy ciała pasażera. Dodatkowo, ma ona szansę sprawić, że alarmy powiadamiające o konieczności zapięcia pasów staną się bardziej inteligentne – będą się włączać tylko wtedy, gdy na fotelu znajdzie się człowiek, a nie duży przedmiot. Ponadto, zapewniłaby ona podstawę do opracowania nowych zaawansowanych systemów antykradzieżowych.