W Japonii powstały wyjątkowe toalety. Są przezroczyste

Zadziwiający pomysł.





Toalety bez tajemnic

Przezroczyste toalety w parku Yoyogi Fukamachi Mini Park w Tokyo. | Źródło: Fundacja Nippon/Satoshi Nagar

Projekt godzien pochwały

Przezroczyste toalety w parku Haru-no-Ogawa Community Park w Tokyo. | Źródło: Fundacja Nippon/Satoshi Nagare

Przezroczyste toalety w parku Haru-no-Ogawa Community Park w Tokyo. Ich szyby stają się nieprzejrzyste po zamknięciu zamków drzwi od środka.| Źródło: Fundacja Nippon/Satoshi Nagare

„Te publiczne toalety są projektowane przez 16 wiodących twórców i będą wykorzystywać nowoczesną konstrukcję, by mógł korzystać z nich każdy bez względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność […].”

Chyba nie ma na świecie osoby, która lubi odwiedzać publiczne toalety. Nic dziwnego. Bardzo często zdarza się, że te są brudne, że nie brakuje w nich brzydkich zapachów, a także że są zatłoczone. Ten przykry obraz publicznych toalet próbuje zmienić Tokyo, udostępniając mieszkańcom miasta toalety, które są… przezroczyste.Nie obawiajcie się – tokijskie toalety są przezroczyste dopóki ktoś do nich nie wejdzie i nie zamknie się w nich od środka. Wyposażono je bowiem w „inteligentne szyby”, które po zasunięciu zamka drzwi przestają być przejrzyste. Dzięki temu osoba, która odczuwa potrzebę skorzystania z toalety już z daleka widzi, czy ta jest wolna, a na dodatek, czy jest czysta.To, że omawiane toalety są przezroczyste może sprawić, że będą czyste dłużej niż zwykłe publiczne toalety. Prawdopodobne jest, że osoby korzystające z nich, wiedząc, że po ich opuszczeniu szyby ponownie staną się przezroczyste, będą chętniej pozostawiać toalety w takim stanie, w jakim je zastały. Rzecz jasna, dopiero czas pokaże, czy tak rzeczywiście będzie.Przezroczyste toalety zostały postawione w pobliżu parków Yoyogi Fukamachi Mini Park oraz Haru-no-Ogawa Community Park w okręgu Shibuya japońskiej stolicy. Dokonano tego w ramach projektu The Tokyo Toilet Project zakładającego renowację 17 publicznych toalet we wspomnianym okręgu, realizowanego przez Fundację Nippon. Fundacja Nippon jest organizacją non-profit udzielającą dotacji., czytamy na stronie internetowej Fundacji Nippon.Cóż, toalety w Yoyogi Fukamachi Mini Park oraz oraz Haru-no-Ogawa Community Park z pewnością zwracają na siebie uwagę. Nie dość, że są przezroczyste, to kolorowe. Ciekawe, jak będą prezentować się kolejne publiczne toalety postawione w ramach The Tokyo Toilet Project. Większość z nich ma powstać dopiero w przyszłym roku.Co sądzicie o przezroczystych toaletach? Moim zdaniem są genialne. Może warto zrealizować podobny pomysł w Polsce.Źródło: Cnet , fot. tyt. Fundacja Nippon/Satoshi Nagare