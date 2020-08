Ten inteligentny przystanek ma chronić przed koronawirusem

Nowy sposób walki z chorobą.





Technologia w walce z koronawirusem





Cały świat walczy na różne sposoby z koronawirusem – zarówno fizycznie, jak i w postaci cyfrowej. Korea postanowiła połączyć dwie wspomniane metody ze sobą. W Seulu zainstalowano specjalnei odmawiają wjazdu każdej osobie, u której zostanie wykryta gorączka. Dziesięć wiat jest zasilanych przy pomocy energii słonecznej. Zostały one ustawione wzdłuż głównych tras znajdujących się w dzielnicy Seongdong w środku miasta.Inteligentne wiaty posiadają kilka funkcji, które mają. Można do nich zaliczyć między innymi kamery termiczne oraz wewnętrzne sterylizatory wykorzystujące światło UV. Oprócz tego, w wiatach znajdziemy także. Jak widać Koreańczycy zadbali o dosłownie wszystko, aby nie tylko chronić, ale również uspokoić podróżujących mieszkańców.Podczas gdy wirus rozprzestrzenia się najlepiej w pomieszczeniach zamkniętych, władze Seulu chcą zrobić wszystko, aby mieszkańcy mogli lepiej przeżyć zbliżające się lato oraz środowisko, które będzie sprzyjało infekcjom w związku z większą ilością osób.Dzielnica Seongdong planuje zainstalować ich więcej na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy.Do tej pory rząd Korei Południowej przeprowadził jedną z najbardziej udanych walk na świecie przeciwko COVID-19. Kraj, w którym mieszka ponad 50 milionów ludziKorea zastosowała także innowacyjne. To również pierwsze państwo, które zaczęło stosować testy typu drive-thru mające na celu wykrycie choroby.Źródło: TheGuardian / fot. zrzut ekranu z filmu YT