Egzoszkielet Guardian XO zamieni każdego w kuriera z Death Stranding

Przyszłość zapowiada się niezwykle ciekawie.





Egzoszkielet Guardian XO zwiększa udźwig nawet o 100 kg

Efektowny i efektywny - egzoszkielet robi niemałe wrażenie. | Źródło: Sarcos Robotics

Guardian XO już istnieje i każdy może z niego korzystać

Egzoszkielet wspomagany to wynalazek wielu osobom kojarzący się przede wszystkim z filmami science fiction i światem gier komputerowych. Tymczasem, mocowane na zewnątrz ciała ludzkiego powłoki, mające na celu wzmocnienie siły mięśni, powstają już teraz. Firmy japońskie i amerykańskie pracują nad różnymi rozwiązaniami, które zastosowanie mogą znaleźć tak w celach wojskowych, jak i medycynie czy nawet... firmach kurierskich. Egzoszkielet, którego nie powstydziłby się nawet Sam Porter z gry Death Stranding zaprezentowała właśnie firma Sarcos Robotics.Guardian XO to egzoszkielet zakładany na całe ciało, za zasilanie którego odpowiadają wymienne akumulatory. Konstrukcja ma za zadanie znacząco zwiększyć siłę użytkownika, bez ograniczania jego swobody ruchu. W zależności od siły użytkownika, pancerz wspomagany ma zwiększać jego udźwig do maksymalnie 100 kilogramów.Twórcy zapewniają, że konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby jej użytkownik w ogóle nie czuł na sobie jej ciężaru.Sarcos Robotics zwraca uwagę na fakt, iż akumulatory można wymieniać wygodnie w trakcie pracy egzoszkieletu - proces ten trwa kilka minut. Ma to pozwolić uniknąć sytuacji, w której operator miałby się zmagać w danej chwili z jakimś ciężkim przedmiotem, a konstrukcja nagle odmówiłaby posłuszeństwa. Oczywiście nie zabrakło systemu bezpieczeństwa reagującego natychmiastowo na rozładowanie, który ma za zadanie chronić człowieka.Co niezwykle interesujące, operator korzystać może niezależnie z własnych i robotycznych rąk. W specjalnym trybie ręce egzoszkieletu zablokować da się tak, aby to one niosły określony przedmiot. Operator w tym czasie może wykorzystywać swoje dłonie do innych zadań.Producent gwarantuje, że jeden zestaw baterii umożliwia prace kombinezonu przez ok. 2 godziny i to w warunkach pełnego obciążenia.Producent w chwili obecnej oferuje możliwość wypożyczenia kombinezonu. Roczny koszt korzystania z egzoszkieletu Guardian XO wynosi 100 tysięcy dolarów, czyli ok. 370 tysięcy złotych. Przedstawiciele Sarcos Robotics chwalą się, że ze sprzętu już teraz korzysta kilka amerykańskich koncernów zbrojeniowych.Źródło: Sarcos Robotics