Ten samolot pasażerski dalej jest aktualizowany przy pomocy... dyskietek

I to co miesiąc.





Jedna aktualizacja na każdy miesiąc





Boeing 747-400 to jeden z najpopularniejszych samolotów pasażerskich świata – z bardzo ciekawą historią. Pierwotnie pojazd został, jednak dalej niektóre linie lotnicze korzystają z jego usług. Spora liczba przewoźników zapowiedziała jednak, iżi dzięki temu badacze bezpieczeństwa mogli uzyskać dokładniejszy wgląd we wszystkie systemy samolotu. Okazało się, że cała konstrukcja jest dalej aktualizowana przy pomocy… dyskietek. Tak, dobrze przeczytaliście – tych dyskietek, które odeszły do lamusa już dawno temu.Badacze bezpieczeństwa z Pen Test Partners uzyskali dostęp do jednego Boeinga 747-400 znajdującego się na emeryturze i zbadali całą awionikę umieszczoną pod pokładem pasażerskim. W kokpicie odkryto 3,5 calową stację dyskietek, która służy do ładowania ważnych nawigacyjnych baz danych. Jest to baza,czy wszystko jest z nią w porządku.Chociaż może wydawać się to dziwne, dyskietki 3,5 cala są dalej używane w wielu samolotach. Dla przykładu,. Inżynier, który sprawdza samoloty co miesiąc musi załadować osiem dyskietek z aktualizacjami dla lotnisk, tras lotów, pasów startowych i nie tylko.Oprócz badania awioniki, inżynierowie z Pen Test Partners sprawdzali także ogólne bezpieczeństwo samolotu oraz jego– całość została podpięta pod konferencję Def Con przeznaczoną dla hakerów w USA.Pomimo dostępności nowoczesnej technologii,. Departament Obrony USA kontroluje przy ich pomocy siły nuklearne w kraju, a na ISS również znajdziemy mnóstwo tych przestarzałych, kwadratowych akcesoriów.Źródło: The Verge / fot. Nafis Al Sadnan - Unsplash