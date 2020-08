Czy niewiarygodnie szybkie ładowanie smartfonów jest bezpieczne? Zapytaliśmy przedstawiciela OPPO

Najszybsza z technologii ładowania.





Jak szybko technologia ładowania o mocy 125 W trafi do smartfonów?

"Z pewnością SuperVOOC 125 W może być czymś zachęcającym do zakupu flagowych urządzeń, ale to tylko jeden z wielu atutów, które składają się na to czym wyróżniają się flagowce."





"Weźmy za przykład technologię OPPO 65W SuperVOOC, która po raz pierwszy pojawiła się pod koniec 2019 roku w serii Ace. Teraz zarówno seria Find X2 jak i Reno 4 są wyposażone w tego typu rozwiązanie."





Od zera do pełna w 21 minut? To możliwe w przypadku specjalnej baterii o pojemności 4000 mAh... oraz odpowiedniej ładowarki OPPO. | Źródło: OPPO

Dlaczego producenci rozwijają technologie szybkiego ładowania zamiast ulepszać baterie?

"Rozwiązania związane z zasilaniem wykorzystującym baterie są wciąż wyzwaniem dla całej branży elektroniki. Jest to jeden z podstawowych tematów nad którymi toczą się badania. OPPO poczyniło już pewne postępy zarówno na poziomie teoretycznym, jak i materiałowym, we współpracy z naszymi partnerami z instytucji i łańcucha dostaw. Mimo to branża wciąż mierzy się z luką pomiędzy badaniami a elektroniką masowej produkcji. Mimo wielu trudów, decydujemy się jednak na rozwój technologii ładowania i akumulatorów, nie dlatego, że jest to łatwe zadanie, ale właśnie dlatego, że jest ono trudne i ambitne."

Czy tak szybkie ładowanie ma negatywny wpływ na baterie?

Ładowania z tak dużą mocą nie zaprezentował jeszcze żaden producent smartfonów. | Źródło: OPPO

Co z temperaturami przy tak szybkim ładowaniu?

"W zależności od scenariuszy użytkowania temperatura telefonu będzie się różnić, więc trudno jest odtworzyć moc ładowania telefonu przy np. grze. Z pewnością moc ładowania będzie spadać wraz z wzrostem temperatury urządzenia, tak by zapewnić użytkownikowi lepszy komfort."

Wysokie temperatury? O te w przypadku SuperVOOC 125 W mamy się nie martwić. | Źródło: OPPO

Jak działa OPPO SuperVOOC 125 W?

Ładowanie z mocą 125 W od OPPO o nazwie SuperVOOC 125 W to najszybsza z dotychczas zaprezentowanych technologii szybkiego ładowania. W trakcie lipcowej prezentacji chiński producent pokazał światu aż kilka ładowarek w różnych rozmiarach, także bezprzewodowych. Nie ujawniono wtedy jednak wielu kluczowych z punktu widzenia konsumentów konkretów. O te postanowiliśmy zapytać Jeffa Zhanga, głównego pracownika naukowego ds. technologii ładowania oraz starszego dyrektora inżynierii sprzętu w OPPO, podczas internetowego wywiadu.Zapytany o to Jeffa Zhang powiedział nieco wymijająco, że technologia SuperVOOC 125 W jest gotowa do wdrożenia już teraz. Nie był w stanie określić daty premiery pierwszego smartfony weń wyposażonego, bowiem dział technologii i dział odpowiedzialny za projektowanie i konstruowanie smartfonów pracują niezależnie od siebie.Dopytałem czy firma planuje wprowadzić ładowanie o tak dużej mocy także do tańszych sprzętów, a nie tylko flagowców. W odpowiedzi Jeff Zhang zakomunikował:Mój rozmówca szybko jednak zasugerował, że jej adaptacja w tańszych smartfonach nie potrwa długo:Wiele osób intryguje kwestia związana z bateriami. Cyklicznie słyszymy o rzekomych przełomach w świecie baterii, a ich pojemność (w relacji do rozmiaru) oraz wydajność pozostają niezmienne. Wydawać by się mogło, że OPPO - podobnie jak inni producenci - woli stawiać na szybkie ładowanie, zamiast działać dwutorowo i skupiać się również na ulepszaniu baterii. Jeff Zhang wyjaśnił sytuację:W Internecie nie trudno spotkać się z opiniami, że szybkie ładowanie wpływa negatywnie na żywotność baterii. OPPO zapewnia w swoich materiałach przekazanych prasie, że baterie traktowane ładowaniem SuperVOOC 125 W charakteryzują się 80% pojemności po 800 cyklach ładowania. Byłem ciekaw jak wypada ta wartość na tle poprzednich technologii, w tym obecnej SuperVOOC 65 W. Jeff Zhang odparł, że testy wykazały, że rozwiązania te, podobnie z resztą jak AirVOOC, "zużywają" baterię w tym samym stopniu.OPPO informuje, że ładowanie z mocą 125 W jest możliwe w określonych warunkach - przy wyłączonym ekranie i wtedy, gdy nie korzystamy ze smartfonu. Co więcej, urządzenie jest ładowanie z maksymalną mocą tylko wtedy, gdy jego temperatura nie przekracza 40 stopni Celsjusza. Próbowałem dowiedzieć się jaka jest rzeczywista moc ładowania podczas normalnego użytkowania, z włączonym ekranem oraz w trakcie grania w gry. Niestety, tutaj Jeff Zhang nie był w stanie udzielić jasnej i precyzyjnej odpowiedzi.Producent podaje, że łącznie aż 10 czujników temperatury dba o to, aby temperatura obudowy nie przekroczyła wspomnianych 40 stopni Celsjusza. O bezpieczny przebieg ładowania dba pięć systemów zabezpieczeń. Platforma stosuje także narzędzia chroniące bezpiecznik przed przepięciem.Jeśli nie czytaliście naszego poprzedniego wpisu na temat, przypominam, że SuperVOOC 125 W jest w stanie naładować baterię o pojemności 4000 mAh do poziomu 41% w ciągu zaledwie 5 minut i do pełna w ciągu 20 minut. Taki wynik jest możliwy do osiągnięcia za sprawą specjalnej baterii z podwójnymi ogniwami 6C.Co istotne, rozwiązanie to wspiera systemy ładowania o mocy nawet do 20 V 6.25 A i wykazuje znacznie wyższe parametry gęstości mocy, co efektywnie skraca czas ładowania baterii, a przy tym - co doprawdy zdumiewające - nie wpływa na zwiększenie rozmiaru ładowarki.Źródło: mat. własny, OPPO