Wynalazca myszki komputerowej zmarł w wieku 91 lat

Smutna wiadomość.





William "Bill" English nie żyje

Prototyp kulkowej myszy komputerowej SRI zaprojektowanej przez Engelbarta i zbudowanej przez Englisha. | Źródło: Wikipedia ( CC BY-SA 3.0

Wszystko zaczęło się od Trackballa - prekursora myszek

Czy wyobrażacie sobie korzystanie z dzisiejszych komputerów osobistych bez myszek komputerowych? Jasne, z pewnością znajdą się masochiści twierdzący, że do pełni szczęścia wystarczy im touchpad. Trudno jednak czerpać frajdę z grania na "pececie" lub pracować naprawdę wydajnie w wielu oknach bez wygodnej myszki z precyzyjnym sensorem. Z przykrością zawiadamiamy, że nie żyje William "Bill" English, jeden z wynalazców tego urządzenia wskazującego i osoba niezwykle zasłużona w kwestii rozwoju technologii komputerowych.William "Bill" English zmarł 26 lipca bieżącego roku w wyniku niewydolności oddechowej, podaje New York Times. To właśnie on wraz z Douglasem Englebartem w 1968 roku przedstawił prototyp kulkowej myszy, wyposażonej w jeden guzik po prawej stronie, kształtem przypominającej gryzonie, z których korzystamy do dziś. Englebart urządzenie narysował, a William "Bill" English nadał mu formę.W tym samym roku mężczyźni razem zaprezentowali nagranie "Mother of All Demos", prezentujące wiele konceptów, które do świata komputerów wchodziły na przestrzeni kolejnych dekad. Wizjonerzy przewidzieli stworzenie interfejsów graficznych, edytowanie tekstu online, wideorozmowy, czy też hiperłącza.Na przestrzeni swojej kariery English pracował w SRI International, Xerox PARC, a od 1989 aż do zakończenia swojej aktywności zawodowej w Sun Microsystems.Za prekursora myszy komputerowej uznaje się Trackball, stworzony jeszcze w 1941 roku przez Ralpha Benjamina. Co ciekawe, był on częścią systemu obrony przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej i służył do wyliczania przyszłych pozycji namierzanych samolotów. Wiele osób mianem myszy określa Rollkugel firmy Telefunken, stworzony na kilka miesięcy przed prototypem Douglasa i Engelbarta. Ten produkt miał wprawdzie kulkę, ale swoim kształtem nie przypominał dzisiejszych myszy komputerowych.Źródło:, zdj. tyt. Marcin Wichary, San Francisco, U.S.A. - Bill English Uploaded by Edward,