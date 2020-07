Udany start i lądowanie - autonomiczny samolot Airbusa rozwija się w szybkim tempie

Program testów trwa.





Od dwóch lat Airbus bardzo mocno testuje nowe, autonomiczne rozwiązania, które w przyszłości będą trafiać do samolotów europejskiego giganta lotniczego. Tym razem chodzi o. Co to oznacza? Tyle, że sam samolot będzie w stanie dojechać z bramki do pasa, wystartować oraz wylądować, bez większego udziału pilotów. Podczas realizacji projektu, Airbusowi udało się podczas testów wykonać wszystkie wspomniane manewry z powodzeniem.W sumie przeprowadzono ponad 500 lotów testowych. 450 z nich. Seria sześciu lotów testowych wykonanych poprawnie (każdy z nich obejmował automatyczny start i lądowanie) została wykorzystana do przetestowania „na żywo” możliwości autonomicznego lotu Airbusa.Projekt ATTOL został zainicjowany przez Airbusa w celu zbadania, w jaki sposób autonomiczne technologie, w tym wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i zautomatyzowanych narzędzi do przetwarzania danych mogą pomóc pilotom skupić się na innych czynnościach niż operacje lotnicze. Airbus jest w stanie na bieżąco analizować potencjał swoich technologii w zakresie usprawniania kolejnych samolotów lub wybranych etapów lotu – jW najbliższych latach Airbus będzie kontynuował rozwój swoich autonomicznych technologii stosowanych w lotnictwie. W tym przypadku zostaną one wykorzystane między innymi w produkcji nowych materiałów, w alternatywnych systemach napędowych czy chociażby podczas usprawniania łączności samolotu z ziemią. Firma ma nadzieje, że pomysły usprawnią nie tylko lot, aleSzybki rozwój autonomicznych technologii Airbus zawdzięcza wielu zespołom producenta rozsianym po całym świecie – w tym między innymi w Chinach.Źródło: Airbus / fot. Airbus