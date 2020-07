Virgin Galactic zaprezentowało wygląd swojego nowego statku kosmicznego

SpaceShip Two.





Specjalne fotele i 12 okien





fot. Virgin Galactic

Firma Virgin Galactic ujawniła wygląd wnętrza swojego nowego statku kosmicznego. Tym samym marka Richarda Bransona pokazała, jak dokładnie będzie wyglądała kabina za pośrednictwem której będzie można wyruszyć w komercyjny lot w kosmos. Dowiedzieliśmy się także, czego dokładnie będą mogli oczekiwać pasażerowieW cenie 250 tysięcy dolarów za bilet, pasażerowie korzystający zeotrzymają dostęp do sześciu dopasowanych siedzeń, dzięki którym na siedząco będą mogli oglądać rzeczywistość poprzez 12 okien statku wznoszącego się na prawie 100 kilometrów ponad powierzchnię Ziemi. Do tego wszystkiego Virgin Galactic oferuje także specjalne podświetlenie LED, które będzie zmieniać się na bieżąco podczas podróży, dając jeszcze większe efekty samym pasażerom. Co ciekawe, każda z podróżujących osób po osiągnięciu szczytowej wysokości będzie mogła odpiąć pasy,Virgin Galactic zarejestrowało do tej pory. Na ten moment nie wyznaczono jeszcze pierwszej, konkretnej daty, w której miałby odbyć się komercyjny lot, ale oczekuje się, że na pierwszym z nich znajdzie się między innymi Richard Branson. Jego firma Virgin Galactic nigdy nie odnotowała zysków i jest cały czas nękana przez opóźnienia związane z wdrażaniem kolejnych technologii. Na cel podróży kosmicznych, marka zarezerwowała 60 milionów funtów depozytu.Statek kosmiczny SpaceShip Two zostanie przyłączony do większego samolotu transportowego i– cała podróż na krawędź planety będzie trwała około 90 minut. Obecnie musimy jednak poczekać na pierwszą, realną datę, po której będzie można ocenić projekt Richarda Bransona.Źródło: Virgin Galactic / fot. zrzut ekranu z filmu YT