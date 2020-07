Misja Tianwen-1. Chiński łazik i orbiter zmierzają na Marsa [wideo]

Zobacz nagranie ze startu rakiety.





Ten pierwszy raz

Dalszy przebieg misji

Chiński łazik na powierzchni Marsa. Wizja artysty. | Źródło: SASTIND/Xinhua

Populacja marsjańskich łazików zwiększa się

Właśnie wzrosły szanse na to, że Chiny w końcu umieszczą na Marsie swój własny łazik. Z Centrum Startowego Wenchang na wyspie Hajnan pomyślnie wystartowała bowiem rakieta Chang Zheng 5 (Długi Marsz 5), która w ramachwyniosła w przestrzeń kosmiczną zarówno wspomniany pojazd, jak i orbiter. Obydwie maszyny mają zająć się między innymi poszukiwaniem na Marsie śladów życia.Nigdy wcześniej Chiny nie podjęły się samodzielnej próby realizacji misji, której celem byłby. Dotychczas brały one jedynie udział w misji realizowanej wspólnie z Rosją, jednak ta zakończyła się niepowodzeniem. Udany start rakietyjeszcze nie gwarantuje sukcesu w przypadku misji Tianwen-1, ale przynajmniej daje ku niemu nadzieję.Rakieta Chang Zheng 5 oderwała się od gruntu i wyruszyła w stronę przestrzeni kosmicznej dzisiaj o godzinie 6:41 czasu polskiego. Niestety, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) nie prowadziła transmisji na żywo z wydarzenia. W serwisie YouTube można znaleźć natomiast nie jeden nieoficjalny film ze startu.Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna jeszcze nie potwierdziła, czy wystrzelony sprzęt osiągnął zamierzoną orbitę. Na te wieści musimy zapewne co nieco poczekać. Jeśli jednak tak się stało, dotrze on do Czerwonej Planety w lutym 2021 roku. Dwa do trzech miesięcy później na jej powierzchni, a dokładniej mówiąc na tak zwanej Równinie utopii, osiądzie łazik.Łazik misji Tianwen-1 ma spędzić na Marsie przynajmniej 90 marsjańskich dni (Soli), dokładnie badając swoje otoczenie z pomocą sześciu różnych instrumentów. Orbiter, krążący wokół Czerwonej Planety, będzie zarówno przesyłał na Ziemię zbierane przez niego dane, jak i prowadził własne obserwacje. Jak już wspomniałam, celem misji jest między innymi poszukiwanie śladów życia. Poza tym pojazdy zajmą się tworzeniem map powierzchni Marsa oraz badaniem składu marsjańskiej gleby, rozmieszczenia wodnego lodu, jak również marsjańskiej atmosfery (w szczególności jej jonosfery).Chociaż rakieta Chang Zheng 5 pomyślnie wystartowała po drodze jeszcze dużo może pójść nie tak. Najbardziej krytycznym momentem będzie proces lądowania na Marsie lądownika z łazikiem na pokładzie. Spośród dotychczas podjętych prób umieszczenia na Czerwonej Planecie pojazdów, stosunkowo wiele zakończyło się porażką. To między innymi dlatego, że marsjańska atmosfera jest dla nas znacznie bardziej nieprzewidywalna niż ziemska.Łazik misji Tianwen-1 nie jest jedynym, który na początku przyszłego roku ma szansę wylądować na Marsie. 30 lipca NASA zamierza wystrzelić bowiem w przestrzeń kosmiczną rakietę, która dostarczy na Czerwoną Planetę również jej łazik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity . Co więcej, w podobnym czasie na orbicie Marsa znajdzie się też satelita Hope Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który został umieszczony w przestrzeni kosmicznej kilka dni temu.Źródło: Space.com , fot. tyt. CNSA