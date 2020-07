Jeszcze tego lata w stronę Marsa mają wyruszyć aż dwa nowe łaziki i orbitery

Na kolejne okienko startowe będzie trzeba sporo poczekać.





Mars – cel niejednej misji

Wyścig z czasem

Plany, które warto zrealizować

Orbiter Hope. | Źródło: UAE Space Agency

Chiński łazik na powierzchni Marsa. Wizja artysty. | Źródło: SASTIND/Xinhua

Łazik Perserverance na powierzchni Marsa. Wizja artysty. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Nie jeden, nie dwa, nie trzy, a aż cztery – tyle pojazdów jeszcze w tym roku ma zawitać na orbicie Marsa, o ile wszystko pójdzie zgodnie planem, a w zasadzie z planami. W tym samym czasie w kierunku Czerwonej Planety swoje maszyny zamierzają wystrzelić zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.Dotychczas NASA wysłała na Marsa wiele łazików i orbiterów. Tego samego nie można powiedzieć o kosmicznych agencjach Chin oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Państwo Środka wcześniej próbowało zrealizować marsjańską misję tylko raz, ale we współpracy z Rosją. Ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. Zjednoczone Emiraty Arabskie dotychczas nie podjęły się natomiast żadnej misji związanej z sąsiadką Ziemi.Wymienione kraje chcą wystrzelić swoje maszyny w kierunku Marsa jeszcze w tym miesiącu. W przypadku NASA mowa o łaziku Perseverance, którego nazwę wybrano na drodze konkursu . Chiny, w ramach misji Tianwen-1, pragną umieścić na samej Czerwonej Planecie własny łazik, zaś na jej orbicie sondę. Ostatnie z państw, Zjednoczone Emiraty Arabskie, postanowiły wysłać wyłącznie orbiter. Nadano mu nazwę Hope.Dlaczego starty wszystkich wymienionych pojazdów mają się odbyć jeszcze w tym miesiącu? To proste. Istotne jest bowiem, by te miały miejsce, gdy Mars i Ziemia znajdują się jak najbliżej siebie, by przelot maszyn był jak najkrótszy. Jeżeli dojdzie do poważnych opóźnień w przypadku którejkolwiek z misji, kolejna szansa na wystrzelenie łazików i orbiterów nastąpi dopiero w 2022 roku. Tegoroczne okienko startowe zamknie się bowiem 15 sierpnia.Jakie zadania stoją przed wymienionymi pojazdami? Orbiter Hope Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zająć się badaniem codziennych i sezonowych cykli pogodowych, zdarzeń pogodowych zachodzących w niższych częściach atmosfery (takich jak burze piaskowe) oraz różnic pogodowych między poszczególnymi regionami Marsa. Podejmie on również próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego wodór i tlen z marsjańskiej atmosfery uciekają w kosmos oraz poznania przyczyn drastycznych zmian klimatu, które zaszły na Marsie.Chińska misja, obejmująca wysłanie i łazika (który wyląduje na Równinie utopii) i orbitera, ma skupić się na poszukiwaniu śladów marsjańskiego życia. Dodatkowo będzie ona obejmować tworzenie map powierzchni Marsa, a także badanie składu marsjańskiej gleby i rozmieszczenia wodnego lodu, jak również marsjańskiej atmosfery (w szczególności jej jonosfery).Amerykański łazikzajmie się na Marsie badaniem jego powierzchni w obszarze krateru Jezero. Studiując próbki skał i gleby, skanując podłoże z pomocą radaru oraz dokonując pomiarów temperatury, prędkości wiatru, promieniowania, ciśnienia, a także rozmiarów i kształtów cząsteczek pyłu, ma on poszukiwać na Czerwonej Planecie śladów życia. Pojazd przeprowadzi też badania, które mają pomóc NASA w przygotowaniu się do przyszłej eksploracji planety przez ludzi.Co ciekawe, łazik NASA zostanie wyposażony w helikopter –– który zademonstruje technologię pozwalającą na wypatrywanie interesujących marsjańskich celów badań z „powietrza” oraz planowanie jak najlepszych tras poruszania się po marsjańskiej powierzchni.Zjednoczone Emiraty Arabskie wyślą swój orbiter na orbitę Marsa już 17 lipca. NASA zaplanowała start łazika Perserverance na 30 lipca. Chiny nie ustaliły dokładnej daty zamierzonego zapoczątkowania misji i podały jedynie, że to odbędzie się pod koniec lipca.Źródło: ScienceAlert , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/TAMU