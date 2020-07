Nadchodzi Boom - oficjalny następca Concorde'a

Naddźwiękowy odrzutowiec wzniesie się w powietrze.





XB-1 – naddźwiękowy samolot





24 października 2003 roku, Concorde wyruszył w ostatni komercyjny lot pomiędzy Nowym Jorkiem a Londynem. Od tamtej pory nie powstał żaden naddźwiękowy samolot pasażerski, który mógłby zabrać kilka osób na pokład – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych, komercyjnych przelotów. Firma Boom Supersonic poinformowała, iż ich konstrukcja już niedługo wzniesie się w powietrze w ramach lotów testowych. Cel?Samolot XB-1 zaprezentowany przez Boom ma pokazać działanie technologii, które zostaną finalnie wykorzystane. Overture będzie odpowiedzialny za pasażerskie przeloty z prędkością szybszą od dźwięku. Póki co jednak musimy poczekać do 7 października na to, aby zobaczyć, jak działają wybrane przez firmę Boom rozwiązania technologiczne.Boom XB-1 został wykonany z materiałów kompozytowych,. Cała konstrukcja została zoptymalizowana komputerowo zapewniając wysoką aerodynamikę oraz wydajny, naddźwiękowy układ napędowy. Całość ma być także bardziej przyjazna dla środowiska – zarówno pod względem generowanego hałasu, jak i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.Docelowy samolot, Overture ma pomieścić na pokładzie do 75 osób zapewniając. Co ciekawe, kilka linii lotniczych z różnych regionów świata złożyło już zamówienia w przedsprzedaży na 30 opisywanych pojazdów. Zanim Boom rozpocznie usługi komercyjnie minie jednak jeszcze dużo czasu – pierwsze przeloty miałybyFirma wierzy w to, iż będzie w stanie przywrócić podróże z prędkością szybszą od dźwięku na szeroką skalę.Nie pozostaje nic innego, jak tylkoŹródło: DT / fot. Boom