Minitel - francuski prekursor Internetu, o którym wie niewielu (wideo)

Ciekawostka, którą warto znać.





Minitel, czyli "Internet" przed erą Internetu

Początku urządzeń Minitel. | Źródło: RetroManCave

Koniec Minitel nastąpił zaskakująco późno

Zdecydowanie za mało uwagi poświęca się ciekawym projektom działającym na długo przed tym, jak spopularyzowany został Internet. O ile "początki" Internetu sięgają 1960 roku, kiedy to projekt globalnej sieci komputerów opisał J. Licklider, to za wydarzenie stanowiące prawdziwy kamień milowy w jego rozwoju uważa się dopiero stworzenie pierwszej strony internetowej i podstaw HTML przez Tima Berersa-Lee w grudniu 1990 roku. Czy wiedzieliście jednak, że we Francji już od 1982 roku działał powszechnie Minitel, system wideotekstowy działający w trybie online, uznawany za najbardziej udaną usługę sieciową przed erą Internetu?Minitel to system opracowany w ośrodku badawczym CNET (Centre National d'études des Télécommunications) w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem. Do korzystania z niego potrzebny był specjalny terminal, na który składał się niewielki, początkowo monochromatyczny monitor, klawiatura oraz zintegrowany modem. Pilotaż usługi ruszył 15 sierpnia 1980 roku w Saint-Malo, by w 1982 zostać uruchomionym w całej Francji. Co ciekawe, terminale dystrybuowane były darmowo przez France Telecom. Płatne było samo użytkowanie systemu. Na co pozwalał?Minitel wykorzystywał asymetryczną transmisję danych w trybie półdupleksu przez wbudowany modem. Prędkość pobierania sięgała 1200 bitów na sekundę (9 KB / min), a pobierania 75 bitów na sekundę (0,6 KB / min). Możecie się śmiać, ale w tamtych czasach taka prędkość pobierania cyfrowych danych była naprawdę sporym osiągnięciem. To właśnie tym Minitel różnił się od chociażby kultowej w Polsce telegazety - komunikacją dwustronną.Francuski Minitel początkowo miał być wyłącznie elektroniczną, nowoczesną książką telefoniczną. Szybko rozszerzono jego funkcje. Za jego pośrednictwem Francuzi mogli wyszukiwać informacje o ważnych wydarzeniach, czytać elektroniczne wydania gazet (!), czy nawet rezerwować bilety kolejowe i wejściówki do muzeów. Europa spoglądała z zazdrością w stronę Francji, która szybko udostępniła także możliwość korzystania za pomocą Minitel także z kont bankowych. W innych krajach podobne usługi uznawane były za mniej dopracowane, a co za tym idzie - rzadziej używane.W grudniu 1985 roku użytkownicy Minitel wykonali ok. 22 milionów połączeń - 400% więcej niż w roku 1984. Dużo? W 2005 roku było to 351 milionów połączeń, które przełożyły się na 206 milionów euro dochodu dla operatorów. Mimo tego, nadejście zmierzchu lubianej usługi po szybkiej popularyzacji Internetu wydawało się jedynie kwestią czasu. Oczywiste ograniczenia w postaci braku graficznego interfejsu oraz niewielkiej jak na standardy przełomu XX i XXI wieku prędkości przesyłu danych zaczęły coraz mocniej doskwierać niektórym użytkownikom.Minitel we Francji cieszył się tak dużą popularnością, że działał jeszcze długo po tym, jak Internet trafił pod dachy większości francuskich domów. Obsługę systemu zakończono 30 czerwca 2012 roku. Szacuje się, że na terytorium Francji używano wtedy jeszcze, bagatela, 810 000 terminali.Bardzo interesujący materiał na temat systemu Minitel opublikowany został właśnie na kanale RetroManCave. Jeśli macie wolne 20 minut, obejrzyjcie go. Na pewno nie pożałujecie. :)Źródło: mat. własny, RetroManCave