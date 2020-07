USB4? Zapomnij. Intel ogłosił Thunderbolt 4

Nadciąga nowe.





Thunderbolt 4 - szybciej nie będzie, ale zmian nie brakuje

Nowości w Thunderbolt 4. | Źródło: Intel

Thunderbolt 4 może znacznie więcej niż USB4. | Źródło: Intel

Jeden kabel, który zastąpi wszystkie. | Źródło: Intel

Technologię Thunderbolt wynaleziono i zaprezentowano na Intel Developer Forum w 2009 roku, ale pierwsze komputery zaadaptowały ją dopiero w 2011 roku. Wtedy to właśnie firma Intel we współpracy z Apple udostępniła konsumentom nowy standard przewodów, złączy i protokołów, umożliwiający łączenie różnych urządzeń elektronicznych i przesyłanie pomiędzy nimi danych z dużą prędkością. Intel ogłosił czwartą generację Thunderbolt, która zapowiada się doprawdy ekscytująco.Thunderbolt 4 bazuje na poprzedniej wersji interfejsu, w związku z czym korzysta z tych samych złączy, oferując przy tym transfer na poziomie do 40 Gb/s. Istotnym novum jest podwojenie minimalnej przepustowości przesyłania danych do poziomu 32 Gb/s. Dzięki temu możliwa będziena raz lub jednego wyświetlacza 8K. Alternatywnie, za pomocą nowego standardu uzyskać można odczyt danych na poziomie 3000 MB/s. Gwarantem bezpieczeństwa ma być zabezpieczenie Intel VT-D, chroniące przed bezpośrednim dostępem do pamięci.Jak na tym tle prezentują się możliwości standardu USB4 ? Blado. Zobaczcie sami.Nowa technologia w współpracuje ze standardami USB 2.0, USB 3.2, USB4, PCI Express i DisplayPort. Pozwala to uprościć w znaczący sposób spektrum wykorzystywanego okablowania. Do sprzedaży trafić mają certyfikowane przewody o długości 0.2, 0.8 i 2 metrów, a w przyszłości nawet takie o długości 50 metrów. Zerknijcie na poniższą grafikę - wszystkie te przewody można zastąpić jednym, z odpowiednim oznaczeniem.Intel wymagał będzie więcej od producentów sprzętu komputerowego przy okazji wprowadzenia nowego standardu. Firmy produkujące ultracienkie i ultralekkie laptopy, wymagające zasilacza o mocy mniejszej od 100 W, będą musiały w swoich urządzeniach oferować ładowanie USB-C oparte na Thunderbolt 4 na co najmniej jednym porcie, a laptopy Thunderbolt 4 muszą mieć możliwość obudzić się z trybu uśpienia za pomocą klawiatury lub myszy podłączonych do stacji dokującej Thunderbolt.Pierwsze komputery ze złączami Thunderbolt 4 trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku, przy okazji rynkowego debiutu laptopów z procesorami Intel 11. generacji (Tiger Lake).Źródło: Intel