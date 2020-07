400 TB danych na taśmie?! Fuji zapowiedziało technologiczny przełom

Imponująca pojemność.





Pamięć taśmowa Fuji nowej generacji

Pamięć taśmowa. | Źródło: Canva Pro

Pamięci taśmowe to tani i bezpieczny nośnik danych

Pamięć taśmowa to typ masowej pamięci zewnętrznej, w której nośnikiem danych jest taśma magnetyczna. Większość z Was uznała zapewne, że technologia ta wymarła wraz ze spadkiem popularności kaset magnetofonowych. Nic bardziej mylnego, rzeczywistości daleko od takiej wizji. Japońska firma Fuji ogłosiła właśnie technologiczny przełom, zapowiadając nośnik taśmowy o pojemności, bagatela, 400 TB.Przedstawiciele Fujifilm poinformowali, że są w stanie zwiększyć pojemność taśm magnetycznych poprzez odejście od technologii powlekania zakładającej wykorzystanie ferrytu barowego (BaFe) i postawienie na technologię ferrytu strontu (SrFe). Powłoki BaFe od dekad stają się coraz cieńsze, co pozwala na uzyskanie większej przestrzeni na dane. Naukowcy twierdzą jednak, że osiągnęli punkt, w którym cząsteczki stały się zbyt małe, aby można je było niezawodnie odczytywać. Właśnie dzięki zmianie technologicznej nośniki przechowujące obecnie ok. 12 TB danych do końca obecnej dekady będą mogły zmagazynować nawet 400 TB informacji.Do tej pory wzrost możliwości pamięci taśmowych pokrywał się mniej więcej z Prawem Moore'a związanych z produkcją procesorów. Od dekad pojemność taśm podwajała się mniej więcej co dwa i pół roku, podobnie jak co ok. 2,5 roku podwajano liczbę tranzystorów na produkowanych chipach.Przewiduje się, że do 2025 roku powstanie nośnik taśmowy o pojemności 96 TB, do 2027 roku zaprezentowany zostanie nośnik 192 TB, a w 2030 roku nastąpi premiera taśmy o pojemności 384 TB.Domyślacie się zapewne, że z konsumenckiego punktu widzenia przełom ten nie jest szczególnie istotny. Zyskają na nim jednak podmioty pragnące magazynować ogromne ilości danych. Nośniki taśmowe ceni się głównie za ich niskie ceny i oferowany poziom bezpieczeństwa.Na świecie istnieją tylko dwie firmy, które wciąż zajmują się wytwarzaniem tego rodzaju nośników - są nimi Sony oraz właśnie Fujifilm.Źródło: techxplore , zdj. tyt. Canva Pro