SI wygenerowała przedziwne zwierzęta, jakich nie widział świat

Trudno uwierzyć, że te organizmy nie istnieją.





Dzieła nie ewolucji, a komputera

Obrazy pobudzające wyobraźnię

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję latające owady. | Źródło: Aldo Cortesi

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję ptaki. | Źródło: Aldo Cortesi

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję czworonogi. | Źródło: Aldo Cortesi

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję dinozaury. | Źródło: Aldo Cortesi

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję ryby. | Źródło: Aldo Cortesi

Wygenerowane przez sztuczną inteligencję owady. | Źródło: Aldo Cortesi

Dziwactwa stworzone przez sztuczną inteligencję. | Źródło: Aldo Cortesi

Zupełnie abstrakcyjne obrazy autorstwa sztucznej inteligencji. | Źródło: Aldo Cortesi

Kolejne twory rodem z koszmarów. | Źródło: Aldo Cortesi

Dzięki wysiłkom badaczy z całego świata technologia sztucznej inteligencji jest nieustannie rozwijana i wzbogacana o coraz to bardziej niesamowite funkcje. Słyszeliśmy już o systemach zdolnych do generowania twarzy nieistniejących ludzi zamiany postaci z gier w prawdziwe osoby czy ożywiania bohaterów znanych portretów . Teraz z kolei ktoś stworzył sztuczną inteligencja, która generuje nieistniejące, zmutowane zwierzęta.Autorem tej sztucznej inteligencji jest programista Aldo Cortesi. Jego system tworzy jedynie zarysy sylwetek zwierząt, które nigdy nie kroczyły po powierzchni Ziemi, a mimo to wiele z nich wygląda zaskakująco "żywo".Cortesi, dla którego systemy generujące ludzkie twarze były inspiracją, wytrenował swoją sztuczną inteligencję korzystając z bazy danych o nazwie PhyloPic. Baza ta stanowi zbiór zarysów sylwetek istniejących zwierząt, roślin i innych form życia. Programista sięgnął po nią z czystej ciekawości - zastanawiał się bowiem, co stałoby się, gdyby wykorzystał wspomnianą bazę do wyszkolenia nowej sieci neuronowej - sieci, która miałaby generować projekty zoologiczne, a nie antropologiczne.W sumie sztuczna inteligencja Cortesiego wygenerowała około 50 tysięcy obrazów. Te programista przeszukał ręcznie, czasem przy pomocy odpowiednich filtrów, by stworzyć galerię najciekawszych nieistniejących organizmów. Część obrazów Cortesi wyedytował ze względów czysto estetycznych - tak, aby na każdym zwierzęta były zwrócone w tę samą stronę.Trzeba przyznać, że niektóre ze zwierząt wygenerowanych przez sztuczną inteligencję wyglądają naprawdę realistycznie (na tyle, na ile realistyczny może być prosty zarys zwierzęcia). Gdybym nie wiedziała, że przedstawione na nich organizmy nie istnieją, byłabym w stanie uwierzyć, że to matka natura wydała je na świat. Zobaczcie sami!Oczywiście, wśród wygenerowanych sylwetek nie zabrakło też takich, które wyglądają niczym dzieło ludzkiego umysłu w trakcie koszmaru. Podczas gdy pewne choć trochę przypominają rzeczywiste zwierzęta, innych po prostu nie da się skategoryzować.Więcej na temat sztucznej inteligencji generującej nieistniejące zwierzęta dowiecie się, odwiedzając bloga jej twórcy . Tam Cortesi opisał wszystkie techniczne szczegóły dotyczące omówionego systemu.Źródło: Aldo Cortesi , fot. tyt. Aldo Cortesi