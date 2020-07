Świetny gadżet na lato. Deska do pływania z napędem elektrycznym dla dzieci

moc silnika: 250W

max głębokość użytkowa: 2 m

max prędkość: 1 m/s

akumulator – typ: wymienna bateria litowa

akumulator – pojemność: 6000 mAh / 86.4 Wh

masa akumulatora: 900 g

napięcie zasilania: 14.4 V

czas ładowania: ok. 2.5h

ładowarka: wej.100-240V; wyj. 16.8V/2A

wymiary: 455*369*161 mm

masa urządzenia z baterią: 2.6 kg

temp. pracy: 0-40 ºC

Na polskim rynku zadebiutowała deska. To elektroniczny gadżet, który idealnie łączy naukę pływania z zabawą.Deska została wyposażona w, dzięki czemu rozwija prędkość do 1m/sekundę. Przystosowanie do pracy w temperaturze od 0 do 40ºC, intuicyjna obsługa i możliwość połączenia jej z kamerą GoPro sprawia, że urządzenie świetnie sprawdzi się na przykład podczas wakacji.LESWIM S1 to pierwsza i jedyna w Polsce deska do nauki pływania dla dzieci z elektrycznym wspomaganiem. Według producenta, została zaprojektowana w taki sposób, aby móc swobodnie poruszać się w wodzie, nawet jeśli nie potrafi się jeszcze pływać. Dzięki specjalnym uchwytom i możliwości włączenia napędu utrzymanie się na powierzchni jest łatwe i przyjemne. Zapewnia ona stabilność, lepszą wyporność i – przede wszystkim - poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia skupienie się na nauce.LESWIM S1, dzięki wymiennej litowej baterii, na pełnym ładowaniu działa przez 30 minut. Czas jego ładowania to jedynie 2,5 godziny. Deska jest poręczna i waży 2,6 kg. Urządzenie jest przeznaczone dla dzieci powyżej 5 lat.Elektryczna deska do nauki i doskonalenia pływaniai jest dostępna na stronie dystrybutora, firmy 4cv, na Allegro oraz w sieci Orange.Źródło: 4cv