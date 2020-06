Żabkomaty alternatywą dla Paczkomatów! Żabka pogromcą InPostu?

Nowa usługa nadchodzi do Żabki.





Żabkomaty - alternatywa dla Paczkomatów InPostu

Koncept nowoczesnego sklepu Żabka. | Źródło: Żabka

Paczki w Żabce można odbierać już teraz

Z Paczkomatami od InPostu od jakiegoś czasu próbuje konkurować Poczta Polska za sprawą swoich automatów do odbioru paczek umieszczanych m.in. w sklepach Biedronka. Kolejną alternatywą dla cenionego przez Polaków rozwiązania ma być to, za wdrożenie której odpowiada Żabka. Sieć franczyzowa rozpoczęła testy własnych maszyn do odbioru przesyłek pocztowych!Serwisowi wiadomoscihandlowe.pl udało się potwierdzić, że coś jest na rzeczy. Wiceprezes zarządu Żabka Polska, Adam Manikowski, przyznał, że zautomatyzowany odbiór paczek testowany jest w centrali. Potwierdził, że nie zajmuje on dużo miejsca i może odbywać się bez udziału franczyzobiorcy. Już wkrótce zakończony zostanie program testów, a pierwsze Żabkomaty pojawią się w sklepach. Docelowo mają być integralnym elementem każdej nowej placówki.Obecnie do sieci sklepów Żabka Polska należy ponad 6100 placówek, należących do ponad 4300 franczyzobiorców. Podaje się, że aż 12 milionów potencjalnych konsumentów mieszka nie dalej niż w promieniu 300 metrów od najbliższej Żabki. Umieszczenie w nich automatów do odbierania przesyłek stanowiłoby dla wielu osób ciekawą alternatywę dla Paczkomatów , których sieć liczy sobie obecnie ponad 7000 automatów.Obecnie klienci Żabki w sklepach mogą odbierać i wysyłać paczki wybranych firm kurierskich -m.in. Poczty Polskiej i DHL, jako że Żabka ma status placówki pocztowej. Właśnie dzięki temu Żabki otwarte są w niedziele niehandlowe.Źródło: Wiadomościhandlowe.pl