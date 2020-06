Amazon chce zastąpić kurierów maszynami? Firma przejęła startup Zoox

Transakcja na miliard dolarów.





fot. Bryan Angelo - Unsplash

Do czego miałby wykorzystać je Amazon?





Amazon miał od dłuższego czasu chrapkę na firmę, która zajmuje się rozwojem autonomicznych technologii potrzebnych do uruchomienia samochodów bez kierowcy. I w końcu się udało.– wartość całej transakcji została wyceniona na ponad miliard dolarów. Wcześniej analitycy spodziewali się, iż Amazon będzie skłonny zapłacić za Zoox nawet trzy razy więcej. Informacja dotycząca przejęcia Zoox została oficjalnie potwierdzona przez przedstawicieli Amazona.Czym zajmuje się Zoox? Amerykański startup Zoox od samego początku pracował nad wynalezieniem oraz stworzeniem konceptu autonomicznej jazdy, która będzie w pełni przyjemna oraz bezpieczna. Zoox stawiał na innowacje oraz najnowsze technologie. Dzięki przejęciu, Amazon będzie w stanie wpompować w markę więcej gotówki, a także zyska dostęp do wszystkich patentów oraz rozwiązań Zoox. Niektóre raporty potwierdzają, iż obecnie jest toMiędzy innymi do stworzenia własnego systemu dostawczego, który będzie opierał się w pełni na pojazdach autonomicznych. Firma testuje już tego typu rozwiązania, jednak dalej wykorzystuje standardowe metody dostarczania przesyłek przy pomocy kurierów.Amazon od paru lat inwestuje coraz więcej w automatyzację procesów, tak więc nie dziwi fakt, iż chciałby on także postawić na autonomiczne pojazdy. Firma Zoox w ramach swojej pracy rozwijała do tej poryOficjalne testy prototypu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku – na ten moment Zoox testuje algorytmy do autonomicznej jazdy w przerobionych samochodach od Toyoty.Zanim technologia od Amazona zostanie rozwinięta na tyle, aby w pełni zastąpić kierowców minie zapewne parę dobrych lat. Nie oznacza to jednak, że to się nie stanie.Jeff Bezos ma bowiem chrapkę na to,Źródło: TheVerge / fot. Facebook - Zoox