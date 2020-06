Sieć 5G jest nieszkodliwa i właśnie po raz kolejny to udowodniono

Szach-mat foliarze!





Grupy ludzi z wielu miejsc na świecie, w tym Polski, próbują dopatrzeć się w technologii 5G wszystkich nieszczęść tego świata. Regularnie powstają nowe teorie spiskowe z nią związane, mimo że dowodów na jej szkodliwość po prostu nie ma. Teraz jej bezpieczeństwo potwierdzono po raz kolejny, a dokonali tego australijscy badacze pracujący dla rządowego organu poświęconego komunikacji i mediom – Australian Communication and Media Authority (ACMA).



Czym jest 5G?

5G stanowi piątą generację ruchomych sieci telekomunikacyjnych. Zatem, owa technologia jest następczynią sieci czwartej generacji – LTE. 5G ma zaoferować w stosunku do 4G znacznie większą prędkość pobierania i wysyłania danych, niemal całkowity brak opóźnień i lepszą niż do tej pory stabilność połączenia.



Z technicznego punktu widzenia, sieci 4G LTE wykorzystują częstotliwości od 700 do 3600 MHz. Przynajmniej początkowo w przypadku sieci 5G operatorzy mają przy nich pozostać (oferując kompatybilność wsteczną z 4G), jednocześnie sięgając po częstotliwości z wyższych pasm (do 6000 MHz). W przyszłości planuje się też wykorzystanie bardzo wysokich częstotliwości, aż do kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy MHz, co będzie prawdziwą rewolucją w świecie łączności bezprzewodowej.



Więcej istotnych informacji na temat technologii 5G znajdziecie





5G to technologia bezprzewodowej komunikacji nowej generacji. | Źródło: Pixabay/Mohamed Hassan 5G stanowi piątą generację ruchomych sieci telekomunikacyjnych. Zatem, owa technologia jest następczynią sieci czwartej generacji – LTE. 5G ma zaoferować w stosunku do 4G znacznie większą prędkość pobierania i wysyłania danych, niemal całkowity brak opóźnień i lepszą niż do tej pory stabilność połączenia.Z technicznego punktu widzenia, sieci 4G LTE wykorzystują częstotliwości od 700 do 3600 MHz. Przynajmniej początkowo w przypadku sieci 5G operatorzy mają przy nich pozostać (oferując kompatybilność wsteczną z 4G), jednocześnie sięgając po częstotliwości z wyższych pasm (do 6000 MHz). W przyszłości planuje się też wykorzystanie bardzo wysokich częstotliwości, aż do kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy MHz, co będzie prawdziwą rewolucją w świecie łączności bezprzewodowej.Więcej istotnych informacji na temat technologii 5G znajdziecie pod tym adresem



Rezultaty australijskich badań

Uczeni z Australii pokazali, że promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez sieci 5G zdecydowanie nie przekracza australijskich limitów bezpieczeństwa. Taki wniosek wyciągnięto na podstawie testów z udziałem 59 nadajników sieci komórkowej.



W ramach testów, prowadzonych przez specjalne urządzenia na wysokości 1,5 metra nad podłożem po 6 minut, dokonywano pomiarów gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz. Nawet tam, gdzie odczyty były najwyższe, czyli w obrębie Centralnego Dystryktu Biznesowego Sydney (CBD), nie przekraczały one choćby 1% limitu bezpieczeństwa według Australijskiej Agencji ds. Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego (ARPANSA).



Na terenie CBD odczyt stanowił 0,737% limitu. Średnio rejestrowano gęstość mocy na poziomie 0,143% normy. Różnice w wynikach między poszczególnymi nadajnikami wynikały z ich odmiennego obciążenia w trakcie badań.



Ale jak prezentują się australijskie normy, do których badacze się odnieśli? Następująco: