Virgin Galactic zorganizuje prywatne loty na ISS. Jest tylko jeden mały problem

Samolot SpaceShipTwo w przestworzach. | Źródło: Virgin Galactic

Virgin Galactic, jedna z firm znana z ambicji związanych z kosmiczną turystyką, obok SpaceX czy Blue Origin, właśnie podpisała z NASA istotny kontrakt. Na bazie tego kontraktu przedsiębiorstwo Richarda Bransona ma zająć się organizacją prywatnych wycieczek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To będzie dla niego ogromne wyzwanie.Jak informuje Virgin Galactic, w ramach kontraktu firma opracuje. Program ten ma obejmować identyfikację kandydatów zainteresowanych zakupem biletów pozwalających na udział w prywatnych lotach na ISS, jak również organizację potrzebnych zasobów orbitalnych i naziemnych. Na dodatek, przedsiębiorstwo otrzymało zadanie stworzenia programu treningowego dla znalezionych dla NASA klientów.Virgin Galactic będzie musiało zająć się organizacją pojazdów, które zabiorą potencjalnych turystów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Niemniej, nie będą to mogły być jego własne samoloty SpaceShipTwo. Te zaprojektowano bowiem do lotów suborbitalnych, na wysokość do około 110 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Tymczasem, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży wokół Ziemi w odległości jakichś 408 kilometrów. Zatem, w tej kwestii Virgin Galactic będzie musiało sięgnąć po pomoc SpaceX lub Boeinga.Boeing, który w 2019 roku wydał 20 milionów dolarów na akcje Virgin Galactic, przygotowuje załogową kapsułę Starliner. Niemniej, ze względu na komplikacje, które wystąpiły podczas grudniowego testowego startu, ta zapewne będzie gotowa do użytku dopiero w przyszłym roku. Tymczasem, SpaceX już zdążyło wysłać z pomocą swojego Dragona astronautów na ISS. Jeszcze nie wiadomo, po którą z opcji Virgin Galactic sięgnie, ale ten wybór będzie kluczowy – ze względu na konieczność dostosowania do niego przebiegu programu treningowego.Co ważne, zdaniem NASA do udziału w prywatnych lotach będą chętni nie tylko zwykli turyści, którzy po prostu chcieliby doświadczyć przebywania w kosmosie, ale również przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Dotychczas na ISS prowadzono tylko badania rządowe i akademickie, ale już w zeszłym roku NASA ogłosiła, że chce to zmienić.Rzecz jasna, z czasem NASA dokona oceny planu, który zostanie przez Virgin Galactic opracowany. Jestem ciekawa, jak firma Richarda Bransona sprawdzi się w roli pośrednika.A ile udział w prywatnym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma kosztować? W tej chwili trudno stwierdzić, zwłaszcza że żadnych oficjalnych informacji na ten temat nie przedstawiono. Niemniej, warto przytoczyć, że za NASA płaci SpaceX za wysłanie pojedynczego astronauty na ISS około 60 milionów dolarów, natomiast Boeingowi będzie płacić najpewniej około 90 milionów dolarów.Źródło: Virgin Galactic , fot. tyt. NASA