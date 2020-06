Tesla Roadster z pakietem SpaceX przyspieszy do setki w 1 sekundę

Silniki rakietowe w samochodzie.





Tesla Roadster ma być dostępna z pakietem SpaceX

Tesla Roadster drugiej generacji to zaprezentowany jeszcze w 2017 roku samochód, który do 100 km/h przyspiesza w czasie zaledwie 1,9 sekundy. Pomimo że nie wszedł on jeszcze do produkcji i sprzedaży - nastąpi to najwcześniej pod koniec 2021 roku - to pierwsze osoby miały już okazję przekonać się, że zapewnienia o przyspieszeniu nie są tylko czczymi przechwałkami Elona Muska.Elon Musk w trakcie rozmowy z Jayem Leno na antenie telewizji CNBC poinformował, że powstanie specjalny, opcjonalny pakiet przeznaczony dla samochodu, która pierwszą "setkę" pozwoli jeszcze szybciej - w ciągu zaledwie 1,1 sekundy. Ekscentryczny miliarder zadeklarował, że konsumenci decydujący się na zakup roadstera od Tesli będą mogli dokupić pakiet o nazwie SpaceX. Jednym z jego elementów ma być 10 silników rakietowych, wykorzystywanych w trakcie przyspieszania i hamowania, a nawet podczas pokonywania zakrętów.Wielu z Was postukało się przed chwilą po głowie. Nikt nie wyobraża sobie chyba tankowania paliwa rakietowego do samochodu, prawda? Sceptyczny co do pomysłu z miejsca był nawet Jay Leno, który zapytał swego rozmówcę, czy ten żartuje. Elon Musk z pełną powagą stwierdził, że pomysł zostanie naprawdę wdrożony, a silniki rakietowe w samochodzie napędzane będą sprężonym powietrzem o ciśnieniu ok. 10 000 PSI.Założyciel firm Tesla i SpaceX po raz kolejny udowadnia, że ogranicza go jedynie wyobraźnia, a konsumentów decydujących się na zakup samochodów Tesli - zasobność ich portfeli. Czy Tesla Roadster z pakietem SpaceX na pewno powstanie dowiemy się już na przestrzeni kolejnego roku, może dwóch lat. Trzymam kciuki.Źródło: CNBC