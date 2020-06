Robopies Boston Dynamics Spot dostępny w sprzedaży. Wymagany bardzo gruby portfel

Zaawansowany robot w sklepie Boston Dynamics Boston Dynamics od lat pracuje nad zaawansowanymi robotami dla wojska, przemysłu i różnych innych służb. Ich model Spot Explorer, który jest często nazywany robopsem, do tej pory nie był dostępny w normalnej sprzedaży, a jedynie w ramach programu Early Adopter. Firma ogłosiła, że trafił już na rynek.



150 robotów Spot można było wydzierżawić przez dołączenie do Early Adopter. Oczywiście nie były to otwarte zapisy, a tylko dla wybranych instytucji i firm. Do tej pory egzemplarze Spot Explorer monitorowały postępy budowy w specyficznych lokalizacjach, niebezpieczne i trudno dostępne miejsca. Pracowały także w obiektach związanych z przemysłem jądrowym, energetyką czy laboratoriach badawczych.





Ten szalenie zaawansowany robot dostępny jest (dla wersji Explorer) w cenie 74 i pół tysiąca dolarów (prawie 296 tysięcy złotych), ale trzeba wpłacić jeszcze zaliczkę w wysokości kolejnego tysiąca dolarów. Zamówienia można składać m.in. na stronie producenta. Niestety jako zwykli Kowalscy i tak nie możemy go zamówić. O kupno mogą ubiegać się tylko firmy z USA. Pozostali mogą co najwyżej wypożyczyć robota.



Spot Explorer i dodatki

Co dostajemy za przekazanie tak dużego worka pieniędzy? Poza robotem koncern Boston Dynamics dodaje do zestawu kontroler, pakiet dedykowanego oprogramowania, ładowarkę, 2 baterie i futerał. Całkiem bogaty zestaw, ale chyba właśnie tego spodziewamy się za ponad 74 tysięcy dolarów. Niestety mimo zawrotnej ceny nie można liczyć na szybką wysyłkę. Czas oczekiwania to od 6 do 8 tygodni. Ten szalenie zaawansowany robot dostępny jest (dla wersji Explorer) w cenie 74 i pół tysiąca dolarów (prawie 296 tysięcy złotych), ale trzeba wpłacić jeszcze zaliczkę w wysokości kolejnego tysiąca dolarów. Zamówienia można składać m.in. na. Niestety jako zwykli Kowalscy i tak nie możemy go zamówić. O kupno mogą ubiegać się tylko firmy z USA. Pozostali mogą co najwyżej wypożyczyć robota.Co dostajemy za przekazanie tak dużego worka pieniędzy? Poza robotem koncern Boston Dynamics dodaje do zestawu kontroler, pakiet dedykowanego oprogramowania, ładowarkę, 2 baterie i futerał. Całkiem bogaty zestaw, ale chyba właśnie tego spodziewamy się za ponad 74 tysięcy dolarów. Niestety mimo zawrotnej ceny nie można liczyć na szybką wysyłkę. Czas oczekiwania to od 6 do 8 tygodni.





W takim razie, nawet mając dużo pieniędzy, większość ludzi może sobie o nim co najwyżej pomarzyć. Ewentualnie przejrzeć jakieś oficjalne materiały firmy Boston Dynamics lub… Ciekawy, choć oczywiście nierealny projekt stworzony w oparciu o grafikę komputerową. Film stworzony przez kanał Corridor podpisany jako Bosstown Dynamics, gdzie nasz dzisiejszy bohater występuje w epizodycznej roli, a główną gwiazdą jest zaawansowany robot żołnierz wzorowany na prawdziwych konstrukcjach Boston Dynamics. W takim razie, nawet mając dużo pieniędzy, większość ludzi może sobie o nim co najwyżej pomarzyć. Ewentualnie przejrzeć jakieś oficjalne materiały firmy Boston Dynamics lub… Ciekawy, choć oczywiście nierealny projekt stworzony w oparciu o grafikę komputerową. Film stworzony przez kanał Corridor podpisany jako Bosstown Dynamics, gdzie nasz dzisiejszy bohater występuje w epizodycznej roli, a główną gwiazdą jest zaawansowany robot żołnierz wzorowany na prawdziwych konstrukcjach Boston Dynamics.

Zaawansowany robot już do kupienia.Źródło i foto: Boston Dynamics