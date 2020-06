SpaceX przygotowuje się do beta testów Internetu satelitarnego Starlink

Gigant ma już potencjalnych testerów na oku.





Formularz zapisu do newslettera Starlink. | Źródło: Starlink

„Dziękujemy za zainteresowanie siecią Starlink!

Starlink ma na celu dostarczenie szybkiego Internetu szerokopasmowego do miejsc, w którym dostęp do niego jest zawodny, drogi lub w ogóle niemożliwy. Prywatne beta testy mają rozpocząć się tego lata, po czym przeprowadzone zostaną publiczne beta testy, począwszy od wyższych szerokości geograficznych.

Jeśli przekazałeś nam swój kod pocztowy, otrzymasz powiadomienie w formie wiadomości e-mail,, gdy tylko w Twojej okolicy możliwe będzie zapisanie się do testów beta. W międzyczasie będziemy udostępniać Ci kolejne aktualizacje na temat ogólnej dostępności usługi oraz nachodzących startów satelitów Starlink.”

Rosnąca konstelacja

Co po beta testach?

W sumie SpaceX wystrzeliło na orbitę już 540 satelitów sieci Starlink. Mimo że do realizacji głównego celu projektu, polegającego na umieszczeniu w przestrzeni kosmicznej w sumie 12 tysięcy satelitów, jest jeszcze daleko, firma już zaprasza do uważnego śledzenia wieści na temat beta testów satelitarnego Internetu. Przypominamy, że takie testy, mają zostać wszczęte jeszcze w tym roku.Od teraz strona internetowa projektu Starlink pozwala na zapisanie się do swoistego newslettera, w ramach którego SpaceX ma przekazywać najświeższe wieści na temat projektu, w tym te dotyczące beta testów. Firma prosi, by zapisując się do usługi podać zarówno swój adres e-mail, jak i kod pocztowy oraz państwo. Dzięki temu ma mieć ona możliwość informowania, czy beta testy będą dostępne w naszym rejonie.Jeżeli zapiszecie się do newslettera, wkrótce potem na waszą skrzynkę e-mail otrzymacie wiadomość, która po przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco:Jak widać, z pomocą newslettera SpaceX chce zwrócić uwagę użytkowników, którzy ostatecznie mogą stać się testerami satelitarnego Internetu firmy.Bardzo możliwe, że w momencie rozpoczęcia przez SpaceX beta testów Internetu Starlink, na orbicie będzie znajdowało się już około 800 satelitów projektu. Niemniej, w ramach testów będą one zapewniały dostęp do Internetu najpewniej tylko mieszkańcom północnych części Stanów Zjednoczonych. Póki co SpaceX nie informowało o zamiarach prowadzenia testów na terenie innych państw.Warto przypomnieć, że testerzy Internetu Starlink otrzymają od SpaceX urządzenie, które pozwoli na odbieranie sygnałów jego satelitów. Ów terminal ma składać się z płaskiego dysku i anteny, które, jak stwierdził Elon Musk, przypomina „małe UFO na patyku”.Niestety, nawet po swoim pełnoprawnym debiucie Internet satelitarny Starlink nie będzie dostępny dla wszystkich. Najpierw będą mogli z niego bowiem korzystać tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z czasem jego zasięg ma być globalny, ale w tej kwestii Elon Musk nie podzielił się jeszcze żadnymi szczegółami.Jeśli chodzi o możliwości sieci Starlink, ta ma zapewniać prędkość pobierania danych na poziomie 1 gigabita na sekundę, przy opóźnieniach od 25 do 32 milisekund, a przynajmniej początkowo. To rzecz jasna nie zrobi wrażenia na osobach korzystających z oferty światłowodowej w dużych miastach, ale przecież Starlink powstaje przede wszystkim z myślą o tych, którzy na co dzień są pozbawieni możliwości korzystania z Internetu lub nie są zadowoleni z usług lokalnego operatora.Źródło: ZDNet , Fot. tyt. SpaceX