SpaceX: za system Starlink będą odpowiadały komputery z Linuksem

Każde comiesięczne wystrzelenie satelit w ramach programu Starlink powoduje, iż na orbicie Ziemi mamy do czynienia z coraz większą ilością sprzętów działających pod kontrolą Linuksa. Informację tego typu ujawnili inżynierowie oprogramowania z firmy SpaceX podczas sesji AMA odbywającej się w serwisie Reddit. W ostatnim czasie przedsiębiorstwo należące do Elona Muska po raz kolejny wysłało porcję satelit w przestrzeń kosmiczną, aby kontynuować misję Starlink. Tym samym. 800 z nich jest potrzebne, aby zapewnić odpowiedni zasięg internetu na terenie USA.SpaceX planuje uruchomić. Przedsiębiorstwo uzyskało zgodę na terenie USA do obsługi miliona terminali dla użytkowników końcowych. Amerykańska Federalna Komisja Łączności zgodziła się także na to, aby nad Ziemią w przyszłości znalazło się prawie 30 tysięcy satelit SpaceX.To wszystko oznacza, iż…Już teraz są ich 32 tysiące.SpaceX nie korzysta z zewnętrznych dystrybucji Linuksa. Firma używa niestandardowych sterowników do łączenia się ze swoim sprzętem. W ten sposób przedsiębiorstwo zarządza także rozproszonym systemem, który wymaga odpowiedniej płynności w działaniu. Co ciekawe, kapsuła kosmiczna, która została wystrzelona wraz z astronautami także korzystała z Linuksa, wraz zSzef do spraw cyberbezpieczeństwa w SpaceX przekazał, iż każda osoba aspirująca do pracy w amerykańskim przedsiębiorstwieCała platforma stworzona przez firmę Elona Muska ma zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo oraz stabilność działania.Wygląda więc na to, żeŹródło: ZDNET / fot. SpaceX - Unsplash