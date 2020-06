Ładowanie 100 W od Xiaomi gotowe. Ładowarka na wideo i zdjęciach

Tak szybko jeszcze nie było.





Ładowanie 100 W od Xiaomi

Super Charge Turbo także w laptopach

Wśród producentów smartfonów trwa wyścig o palmę pierwszeństwa w kwestii najszybszego ładowania smartfonów. Szybkie ładowanie przewodowe 40 W w Huawei P40 Pro robi wrażenie (zwłaszcza na posiadaczach iPhone'ów), ale przecież Realme X50 Pro 5G można ładować z mocą aż 65 W. Obie te wartości bledną jednak przy technologii, którą opracowała właśnie firma Xiaomi.Pierwsze szczegóły na temat ładowania Super Charge Turbo poznaliśmy w lutym bieżącego roku. Dowiedzieliśmy się między innymi, że za sprawą ładowania z mocą 100 W baterię o pojemności 4000 mAh naładujemy do pełna w ciągu zaledwie 17 minut. Teraz w sieci ukazały się zdjęcia ładowarki wspierającej omawianą technikę, a także krótki materiał wideo, który ją prezentuje. Wygląda na to, że technologia jest gotowa do wdrożenia.Parametry nowej ładowarki Xiaomi ładującej z mocą nawet 100 W. | Źródło: Xiaomitoday.itInformacje zamieszczone na ładowarce Xiaomi zdradzają kilka różnych trybów ładowania. Najszybszym jest ładowanie z napięciem 20 V, przy natężeniu 5A, dające właśnie 100 W mocy. Prawdopodobnie pierwszym smartfonem robiącym użytek z długo wyczekiwanej nowości będzie flagowy Xiaomi Mi Mix 4. Data jego premiery nie została jeszcze potwierdzona.Wiele wskazuje na to, że z Xiaomi Super Charge Turbo skorzystają również laptopy. Należy pamiętać o tym, że już teraz wielu producentów elektroniki sprzedaje notebooki, które da się ładować poprzez port USB-C. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie są to urządzenia wysokowydajne, a ultraprzenośne. Tak czy inaczej możliwość zastosowania małej i lekkiej ładowarki do laptopa zamiast ciężkiego i nieporęcznego zasilacza to naprawdę świetna sprawa.Źródło: Xiaomitoday.it