Każda stacja paliw z ładowarką dla elektryków. Nowa rzeczywistość naszych sąsiadów

Takie zmiany są potrzebne.





Sieć ładowarek w Niemczech już teraz jest o wiele lepsza niż w Polsce

"To bardzo wyraźne zobowiązanie do rozwoju gałęzi przemysłu związanej z samochodami elektrycznymi oraz towarzyszącymi im technologiami"

"Na arenie międzynarodowej stawia to Niemcy w czołówce krajów wspierających rozwój pojazdów elektrycznych zasilanych wyłącznie bateriami."

Samochody elektryczne mogą stać się ponownie dobrem luksusowym

Podczas gdy rządy w jednych krajach składają obietnice bez pokrycia w odniesieniu do rozwoju elektromobilności, władze w innych państwach konsekwentnie realizują swoje wcześniejsze zapowiedzi. Wcale nie tak mała rewolucja ma zostać przeprowadzona w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi postanowili, że każda stacja benzynowa w ich kraju będzie musiała być wyposażona w co najmniej jedną ładowarkę dla samochodów elektrycznych. To jedynie część większego, opiewającego na 130 miliardów euro, planu, mającego za zadanie stymulować popularyzację tych pojazdów.Niemiecki plan ogłoszony został w kilka dni po tym, jak swoją wizję przyszłości prezentował we Francji prezydent tamtego kraju, Emmanuel Macron. W ramach programu 2,5 miliarda euro zostanie przeznaczone na infrastrukturę do produkcji ogniw akumulatorowych i infrastrukturę ładowania pojazdów. W marcu bieżącego roku w Niemczech znajdowało się 27 730 stacji ładujących. Dla porównania, w Polsce było ich w tym okresie... 2028, rozmieszczonych w 1093 punktach., mówił specjalista ds. magazynowania energii z The Mobility House, którego inwestorami są Daimler i sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi.Samochód Tesla podpięty pod ładowarkę. | Źródło: Canva ProUważa się, że zainteresowanie samochodami zasilanymi prądem jest niewielkie głównie ze względu na ich mały zasięg oraz kiepskie pokrycie krajów stacjami ładującymi. W zeszłym roku w Niemczech zaledwie 1,8% nowych samochodów stanowiły samochody elektryczne. Samochody napędzane olejem napędowym odpowiadały za 32% sprzedaży, a zasilane benzyną - 59,2%.Warto przypomnieć, że Niemcy już teraz oferują nabywcom samochodów elektrycznych dofinansowanie w wysokości 6 000 euro.Przyszłość elektromobilności jest niepewna nie tylko ze względu na kiepski dostęp do stacji ładujących, relatywnie długi czas ładowania ogniw, czy też wysokie ceny pojazdów. Problemem, o którym się rzadko mówi są ograniczone złoża kobaltu na świecie - pierwiastka niezbędnego do produkcji baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w "elektrykach". Znane obecnie ludzkości złoża nie pozwoliłyby na zastąpienie 1:1 całej obecnej floty samochodów zasilanych paliwami konwencjonalnymi przez samochody elektryczne. Być może w przyszłości samochód stanie się ponownie dobrem luksusowym i nie będzie dostępny dla każdego.Źródło:, zdj. Canva Pro