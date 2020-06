Wyświetlacze OLED można by tworzyć z ludzkich włosów

Ciekawy sposób na wykorzystanie odpadów.





Potrzeba matką wynalazków

Nie ma to jak nowe technologie

Urządzenie stworzone z użyciem włosów pochodzących z zakładu fryzjerskiego. | Źródło: QUT

Niestety, do wytwarzania elektronicznych urządzeń wykorzystuje się wiele surowców, których wydobycie jest kontrowersyjne - nie dość, że to nie pozostaje bez wpływu na środowisko, to często wiąże się z nieprawidłowościami w kwestii legalnego zatrudnienia . Poza tym, kiedyś nadejdzie dzień, w którym źródła owych surowców się wyczerpią.Ze względu wymienione powody, naukowcy z całego świata szukają rozwiązań, które te surowce zastąpią. Ciekawe rozwiązanie zaproponowali właśnie badacze z QUT (Queensland University of Technology), którzy pokazali, że wyświetlacze OLED można by produkować z użyciem ludzkich włosów pochodzących z zakładów fryzjerskich.Większość włosów zamiecionych z podłóg salonów fryzjerskich kończy w tym samym miejscu – koszu na śmieci. Tymczasem, uczeni z QUT zauważają, że są one dobrym źródłem węgla i azotu – pierwiastków użytecznych podczas wytwarzania cząsteczek emitujących światło. Dlatego badacze postanowili wykorzystać włosy pochodzące z lokalnego zakładu fryzjerskiego, i wyprodukować z ich użyciem urządzenia elektroniczne.Właściwie w jaki sposób naukowcy użyli włosów? Opracowali oni specjalny proces, którego najważniejszym krokiem było spalanie włosów w temperaturze 240 stopni Celsjusza. Dzięki temu otrzymywano materiał zawierający węgiel i azot, który następnie przekształcano w węglowe nanokropki o średnicy mniejszej niż 10 nanometrów. Te kropki rozpraszano potem w polimerze, gdzie łączyły się w tak zwane „nanowyspy”. Właśnie te „nanowyspy” mogą znaleźć zastosowanie jako aktywna warstwa wyświetlaczy OLED.Gdy „nanowyspy” są poddawane działaniu prądu o niewielkim napięciu, te świecą na niebiesko. Ich światło nie jest zbyt jasne, ale mimo to powinny być użyteczne w urządzeniach z niewielkimi ekranami, takimi jak opaski fitness. Dodatkową zaletą materiału ma być jego nietoksyczność.Zdaniem autorów wynalzku w przyszłości w podobnych urządzeniach można by wykorzystywać nie tylko ludzkie włosy, ale również owczą wełnę i sierść zwierząt z ogrodów zoologicznych. Jak widać, mamy przed sobą bardzo ciekawe czasy.Źródło: QUT , Foto. tyt. QUT