SpaceX z powodzeniem wystrzeliło nowy rodzaj satelitów Starlink

Tym razem ze specjalną osłoną.





Starlink niedługo w testach beta

O godzinie 3:25 w nocy SpaceX wykonało kolejną misję, która zakładała wystrzelenie nowej porcji satelitów Starlink na orbitę Ziemi. Tym razem satelity Starlink zostały wyniesione ponad nasza planetę przy wykorzystaniu rakiety Falcon 9. Całość wystartowała z platformy SLC-40 na Cape Canaveral na Florydzie. Docelową orbitę nowych satelitów Starlink. Jednorazowo firma Elona Muska wystrzeliła 60 takich samych konstrukcji. W przeciwieństwie do poprzedników, nowe satelity Starlink wykorzystują jednak specjalną, dodatkową osłonę.60 satelitów Starlink dołączyło do uprzednio wysłanych konstrukcji.stanowiących początek ogromnej konstelacji, która będzie zawierała w sobie nawet kilkanaście tysięcy satelitów. SpaceX w nowej porcji zastosowało specjalne osłony słoneczne, które mają blokować światło słoneczne odbijające się od powierzchni satelit. Wszystko to po to, aby umożliwić astronomom dokładniejszą obserwację nieba. SpaceX od dawna współpracuje z instytucjami naukowymi w celu zminimalizowania problemów wywoływanych przez dużą ilość satelitów.Elon Musk zapewniał, iż w przyszłości wszystkie satelity StarlinkRakieta, która wyniosła 60 satelitów Starlink na orbitę została wykorzystana po raz piąty i kolejny raz z powodzeniem wylądowała w zaplanowanym miejscu.Starlink to misja, która jest zdecydowanie rozciągnięta w czasie. Elon Musk chce w 2020 rokudo wielu regionów świata. Dzięki wykorzystaniu satelit będzie możliwe zniwelowanie wykluczenia cyfrowego oraz dostarczenie szybkiego połączenia do miejsc, które mają problem z infrastrukturą lub też są niedostatecznie rozwinięte.Nie pozostaje nam nic innego,Źródło: Engadget / fot. zrzut ekranu z filmu SpaceX