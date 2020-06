NASA udostępnia superkomputery do walki z COVID-19

Prowadzą szereg badań.





NASA postanowiła udostępnić część mocy swoich superkomputerów pod badania dotyczące rozwoju choroby COVID-19. Superkomputery Amerykańskiej Agencji Kosmicznej pracują nad szeregiem projektów, w tym nad badaniem tego, w jaki sposób wirus wchodzi w interakcję z komórkami w ludzkim ciele, powodując genetyczne czynniki ryzyka w kwestii opracowywania konkretnych leków. NASA dołączyła do konsorcjum instytucji, która łączy zasoby swoich superkomputerów w walce z koronawirusem.Cały projekt został zorganizowany dzięki wysiłkowi Biura Nauki oraz Technologii w Białym Domu. Oprócz NASA, swoje rozwiązania oraz infrastrukturę udostępniają też takie firmy, jak IBM, HP Enterprise, Amazon, Microsoft oraz inni. Trzeba przyznać, że mamy więc do czynienia z prawdziwą śmietanką świata technologicznego. W sumie, opisywane konsorcjum wspiera 64 projekty i cały czas jest otwarte na nowe propozycje.Wykorzystanie superkomputerów przyczynia się do szybszego przetwarzania dużych ilości danych. Zazwyczaj NASA wykorzystuje swoje zasoby obliczeniowe między innymi do symulacji ruchów mas powietrza i wody wokół planety – w ramach studium nad klimatem Ziemi. Oprócz tego superkomputery NASA wykorzystywane są także do polowania na egzoplanety, badania czarnych dziur czy też do projektowania pojazdów lotniczych oraz kosmicznych.Superkomputery udostępnione do walki z COVID-19 mają zajmować się przetwarzaniem geometrii molekularnej, w celu poszukiwania możliwych terapii farmakologicznych. Obliczenia pozwalają na analizowanie związku pomiędzy genem ludzkim, a wirusem SARS COV-2. Walka z pandemią trwa więc w najlepsze.Efekty prac inżynierów oraz naukowców, a także ich działania związane z superkomputerami zobaczymy dopiero po czasie – nic nie da się zrobić „na już”. Dobrze jednak wiedzieć, że istnieją inicjatywy, które zrzeszają w sobie gigantyczne firmy technologiczne oraz ich infrastrukturę.Do badań nad COVID-19 włączyło się nawet amerykańskie MIT.Źródło: SlashGear / fot. NASA.gov