35-latek uszkodził maszt komórkowy. Zatrzymanemu grozi długa odsiadka

Przeciwnicy 5G świętują.





Przeciwnicy 5G jak zawsze aktywni w komentarzach. | Źródło: mat. własne z Lublin112

Organy ścigania szybko namierzyły sprawcę

Operator swoje straty oszacował na kwotę 45 tysięcy złotych.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji apeluje do rządu

Niedawno w Łodzi miał miejsce pożar nadajnika telekomunikacyjnego Play. Zniszczona infrastruktura nie miała jak się okazało niczego wspólnego z 5G, ale wydarzenie to wśród przeciwników nowej technologii i tak wywołało euforię. Pomimo powszechnego dostępu do wiarygodnych informacji, kampania dezinformacyjna związana z nowym standardem łączności jest niebywale skuteczna. Pokazuje to przykład z miejscowości Sielec w gminie Leśniowice.W miniony wtorek służby policji z Chełma otrzymały zgłoszenie dotyczące uszkodzenia masztu telefonii komórkowej w Sielcu. Niezidentyfikowany wtedy przestępca poprzecinał metalowe elementy konstrukcji. Nie udało mu się wprawdzie sparaliżować jej działania, ale dla przeciwników 5G czyn ten miał charakter symboliczny. W sieci oczywiście nie brakuje komentarzy sympatyzujących wandalem. Widać nawiązania do fake newsów wiążących technologię 5G z pandemią koronawirusa, ale też teorii spiskowych związanych z działalnością... Billa Gatesa Odpowiedzialnym za wandalizm jest 35-letnim mieszkańcem Chełma, który został. W toku dochodzenia ustalono, że mężczyzna dopuścił się czynu zabronionego prawem na przełomie kwietnia i maja. Narzędziem zbrodni była prosta piłka do cięcia metalu.Nie wiadomo jakie dokładnie były motywy działania sprawcy. Nieroztropnemu Chełmianinowi postawiono już zarzut uszkodzenia mienia, za który grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.PIIT wezwała wcześniej polski rząd do podjęcia zdecydowanych działań w kwestii działalności zakłócającej działanie technologii telekomunikacyjnej w Polsce. Jej przedstawiciele uważają, że przyzwolenie na szerzenie braku zaufania do operatorów telekomunikacyjnych i powielanie krążących w Internecie fake newsów na temat sieci komórkowych i technologii 5G jest wysoce nieodpowiedzialne.Źródło: Lublin112 , zdj. tyt. Canva Pro