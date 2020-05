Apple dopracowuje Siri. Kupiło Inductiv Inc. zajmujący się uczeniem maszynowym

Gigant z Cupertino dość często przejmuje niewielkie firmy. Dla Apple kupno startupu to relatywnie nieduże pieniądze. Niedawno firma założona przez Steve'a Jobsa włączyła do swoich zasobów Inductiv Inc. To startup zajmujący się uczeniem maszynowym..



Dla Apple przejęcia to codzienność



Siri w Apple. Amerykański gigant oficjalnie potwierdził przejęcie stwierdzając, że od czasu do czasu kupuje mniejsze firmy technologiczne i raczej nie omawia swoich celów i planów. Inżynierowie z kanadyjskiego Waterloo w prowincji Ontario (tak, nie belgijskiego, gdzie miała miejsce słynna bitwa Napoleona) dołączyli do zespołu pracującego nadw Apple. Amerykański gigant oficjalnie potwierdził przejęcie stwierdzając, że od czasu do czasu kupuje mniejsze firmy technologiczne i raczej nie omawia swoich celów i planów.



To nie pierwsze przejęcie w 2020 roku. Wcześniej Apple kupiło Voysis, także w celu poprawy jakości Siri (zwiększenie dokładności rozpoznawania mowy), NextVR zajmujący się wirtualną rzeczywistością i aplikację pogodową Dark Sky. Omawiając kwestię przejętych w ostatnich latach podmiotów, które skupiały się na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, można też wspomnieć o Xnor.ai, Tuplejump, Laserlike, Turi i Perceptio.







Apple chce czystych danych

Inductiv Inc. było łakomym kąskiem dla Apple, bo opracowało technologię automatycznego identyfikowania i korygowania błędów w danych. Praca na informacjach zawierających jak najmniej błędów jest bardzo istotna przy uczeniu maszynowym. Dzięki temu ingerencje człowieka są wymagane w coraz mniejszym stopniu.



Przejęty startup był założony przez profesorów zajmujących się zagadnieniami uczenia maszynowym na Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Waterloo i Uniwersytecie Wisconsin. Co ciekawe, jeden z nich (Christopher Ré) współtworzył także inną przejętą wcześniej przez Apple firmę zajmującą się sztuczną inteligencją - Lattice Data. Niestety nie wiadomo, czy sami współzałożyciele Inductiv Inc. zasilili ekipę Apple.

Kolejny przejęty startup na liście Apple