Niezwykła maszyna podbija piłeczkę ping-pongową z niebywałą precyzją (wideo)

Jak to działa?





Dlaczego ten projekt w ogóle powstał? To oczywiste,. Cztery lata zajęła budowa urządzenia, które z niesłychaną precyzją jest w stanie skutecznie, bezbłędnie i teoretycznie w nieskończoność podbijać piłeczkę ping-pongową. Już pierwsze testy dawały obiecujące rezultaty, ale finalny efekt okazuje się po prostu fenomenalny.Maszyna podbijająca piłeczkę wykorzystuje system czterech mikrofonów do lokalizowania piłki w przestrzeni. Te umieszczono na ruchomej platformie, wraz ze szklaną powierzchnią pełniącą rolę paletki. Kontrolowany za pomocąukład za sprawą pierwszego z minikomputerów analizuje lokalizację piłki i zarządza pracą czterech przerzutników na podstawie różnicy w czasie pomiędzy dźwiękami rejestrowanymi przez każdy z mikrofonów. Różnica zawiera się w przedziale od -200 do 200.Pozycja piłki na stole jest przesyłana z jednego Arduino do drugiego poprzez UART. Drugi z komputerów pełni rolę sterownika silników krokowych napędzających platformę i wspieranych przez regulatory PID, odpowiadające za jego nachylenie. Zobaczcie jak działa ta niezwykła maszyna.Poszczególne etapy prac nad ciekawym robotem prześledzicie czytając oficjalny blog autora. Znajdziecie go pod tym adresem . Autor nie wstydzi się swojej pracy - zastosowany do zaprogramowania pracy sprzętu kod znajdziecie na GitHubie Wielu z Was myśli zapewne, że wykorzystująca taką lub podobną zasadę działania maszyna mogłaby mierzyć się z najlepszymi tenisistami stołowymi na świecie. Otóż kiedyś nastąpiła już kiedyś próba postawienia na przeciw siebie robotycznego tenisisty KUKA i Timo Bolla, jednego z czołowych przedstawicieli tej dyscypliny. Poniżej sprawdzicie wynik pojedynku.Źródło: ElectronDust