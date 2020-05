Boeing wznawia produkcję samolotu 737 MAX

Jednak będzie latał.





737 MAX nadal uziemiony

Boeing poinformował o. Uprzednio, amerykańska firma wstrzymała produkcję tego modelu – parę miesięcy po katastrofach, w których zginęło kilkaset osób. Teraz, po prawie pięciomiesięcznej przerwie pracownicy Boeinga ponownie zajmą się składaniem modelu 737 MAX. Co ciekawe, Amerykanie przekazali także, iż tempo produkcji samolotu będzie niższe niż dotychczas. Wszystko to po to, aby zadbać o poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz poprawić finalną jakość samego samolotu.Boeing 737 MAX został uziemiony w marcu 2018 roku – po dwóch okropnych katastrofach,. Boeing kontynuował produkcję samolotu do grudnia 2019 roku, jednak potem po prostu ją wstrzymał. Zanim 737 MAX wzbije się w powietrze minie jednak jeszcze trochę czasu. FAA ponownie musi przywrócić samolot do służby, po tym jak znaleziono w nim usterki związane z oprogramowaniem orazWznawiając produkcję Boeing jest pewien, że pracownicy będą w stanie pracować wydajniej. W ostatnich miesiącach firma miała pracować nad ujednoliceniem procesu produkcji, a w kuluarach inżynierowie pracowali nad poprawą oprogramowania oraz przebudowaniem kluczowych systemów do zarządzania lotem.Amerykański gigant wie, że 737 MAX jeśli poleci, to. Wszystko to ze względu na pandemię koronawirusa oraz bardzo trudne czasy, które dosięgnęły branżę lotniczą. Główni przewoźnicy na całym świecie ograniczyli także siatkę swoich połączeń oraz częstotliwość kursowania.Poprzez kryzys, Boeing zwolni prawie 7 tysięcy osób., którzy zajmują się nie tylko rozwojem samolotów, ale również innych, technologicznych inicjatyw. Nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za model 737 MAX.Źródło: The Verge / fot. Boeing