Zobaczcie jak SpaceX przygotowuje się do pierwszej misji z astronautami

Start już za kilka dni.





Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on the launch pad pic.twitter.com/2nw9h0jxde — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020

SpaceX jest zaledwie o krok od wysłania kapsuły Crew Dragon w kosmos – po raz pierwszy z astronautami, którzy znajdą się na pokładzie. Wyczekiwana misja Demo-2. To również pierwsza od dziesięciu lat „wysyłka” astronautów ponad powierzchnię Ziemi z terytorium USA. Do tej pory Stany Zjednoczone w tej kwestii korzystały między innymi z usług Rosjan.: Bob Behnken oraz Doug Hurley.Na swoim koncie na Twitterze SpaceX opublikowało film typu timelapse, który przedstawia rakietę Falcon 9, wraz z kapsułą Crew Dragon znajdującą się na jej szczycie. Całość zostanie wystrzelona zTym samym miejscu, z którego wystrzelono między innymi Atlantis w ramach misji NASA Space Shuttle.Na wideo możemy także zobaczyć rakietę, która stoi już w odpowiednim miejscu. Niedługo most dostępu obróci się w taki sposób, aby umożliwić astronautom dostanie się do środka. W kwietniu bieżącego roku szef NASA, Jim Bridenstine poinformował lokalne społeczności poprosił o to, aby ludzie trzymali się z dala od miejsca startu. NASA chce uniknąć gromadzenia się tłumów –Zakładając, że nic nie wydarzy się po drodze, Falcon 9 wraz ze statkiem kosmicznym Crew Dragon zostanie wystrzelonyi zacumować do niej kilka godzin później. Wszystko to wygląda naprawdę imponująco. Oby wszystko poszło także po myśli planistów oraz samego SpaceX.To bowiem jedna z największych szans w ostatnich latach na zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa Elona Muska.Źródło: DT / fot. Bill Jelen - Unsplash