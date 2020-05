NASA oficjalnie nazwała swojego następnego łowcę planet

Agencja upamiętniła postać "Matki Hubble'a".





Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie jest jedynym teleskopem, który NASA zamierza w najbliższej przyszłości wystrzelić w przestrzeń kosmiczną. Od lat agencja pracuje bowiem także nad swoim następnym łowcą egzoplanet, znanym dotychczas jako WFIRTST (Wide Field Infrared Survey Telescope). Teraz otrzymał on swoją oficjalną nazwę, nadaną na cześć "Matki Hubble'a", czyli astronomki Nancy Grace Roman.Teleskop nazwany na cześć astronomki z NASA -- ma znaleźć się w przestrzeni kosmicznej w okolicy 2025 roku, jako jeden z następców starzejącego się teleskopu Hubble'a. Chociaż będzie on dysponował lustrem o wielkości lustra teleskopu Hubble'a, jego instrumenty naukowe mają być w stanie obserwować fragmenty nieba 100 razy większe niż poprzednik.Podczas gdy teleskop Hubble'a prowadzi swoje badania i w bliskiej podczerwieni, i w świetle widzialnym, i w świetle ultrafioletowym, Nancy Grace Roman Space Telescope będzie obserwował kosmos głównie w bliskiej podczerwieni i mniejszym stopniu w świetle widzialnym.Przede wszystkim teleskop nazwany na cześć "Matki Hubble'a" ma prowadzić poszukiwania i badania egzoplanet. Dodatkowo pomoże on w odpowiedzeniu na kluczowe pytania dotyczące ciemnej materii i ciemnej energii, a może nawet potencjalnego życia pozaziemskiego.Nancy Grace Roman to ważna postać w historii NASA. Ta nie dość, że wniosła znaczący wkład w klasyfikację gwiazd, to jako pierwsza kobieta została kierownikiem wykonawczym w NASA, trafiając na stanowisko szefa ds. astronomii. Poza tym, Roman była jedną z osób, za sprawą których Kosmiczny Teleskop Hubble'a stał się rzeczywistością. Astronomka mocno zaangażowała się w samo planowanie jego misji oraz próby przekonania NASA i amerykańskiego Kongresu, że projekt jest wykonalny i ma ogromną wartość naukową. Rzecz jasna, próby te zakończyły się powodzeniem. Nic zatem dziwnego, że dziś Roman nazywana jest "Matką Hubble'a"., powiedział Jim Bridenstine, administrator NASA.Zanim prace nad Teleskopem Nancy Grace Roman ruszą pełną parą, NASA zamierza skupić się, zwłaszcza pod względem budżetowym, nad dalszą budową i testowaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, którego start wielokrotnie opóźniano. Obecnie jest on wyznaczony na marzec 2021 roku, ale ze względu na problemy wynikłe w związku z pandemią koronawirusa najprawdopodobniej zostanie przełożony ponownie.Źródło: NASA , Foto. tyt. NASA