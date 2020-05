Nokia pobiła rekord prędkości pobierania przy pomocy 5G

Na terenie Dallas.





Nokia pochwaliła się uw zakresie pobierania danych przy pośrednictwie bezprzewodowej sieci 5G. Producent był w stanie osiągnąćkorzystając z infrastruktury jednego z amerykańskich operatorów na terenie Dallas. To tylko pokazuje, jak duży potencjał drzemie w sieciach bezprzewodowych nowej generacji.Fiński gigant sieciowy był w stanie osiągnąć opisywane wyżej prędkości przy wykorzystaniu spektrum fal milimetrowych mmWave w pasmach 28 GHz oraz 39 GHz – wszystko to zostało połączone wraz z pasmem LTE 40 MHz przy użyciu funkcji podwójnej łączności. Podwójna łączność umożliwia operatoromosiągając wyższą przepustowość danych niż ma to miejsce podczas korzystania z 4G lub 5G w sposób niezależny.Podczas gdy prawie wszystkie uruchomione do tej pory europejskie sieci 5G są zasilane pasmami średniego zasięgu,, amerykańscy operatorzy oferują kilka usług szerokopasmowych. Chociaż samo mmWave ma ograniczony zasięg, to oferuje ono bardzo dobrą wydajność w małym promieniu od stacji nadawczych.Nokia po pobiciu rekordu twierdzi, iż testy wykazują zdolność do dostarczenia ultra-szybkiego internetu dla konsumentów i to także kolejny dowód na to, że sami operatorzy są w stanie podołać wszelkim wymaganiom technicznym związanym z połączeniem.Na ten moment to na pewno bardzo dobra informacja dla osób mieszkających w USA, jednak nie można odwracać wzroku także od Europy oraz naszego, krajowego podwórka. Rozwój 5G jest na tyle szybki, że na przestrzeni kilkunastu miesięcy możemy być świadkami znaczącego przyspieszenia całej transmisji danych.Niedługo dołączą do niego także inni operatorzy.Źródło: TechRadar / fot. Nokia