Start-up Samsunga stworzył atrapę okna generującą sztuczne światło słoneczne

Sposób na rozjaśnienie ponurego mieszkania.





Izolacja społeczna nie jest niczym przyjemnym, a już zwłaszcza wtedy, gdy musimy izolować się, przebywając w małym mieszkaniu z niewielką liczbą okien. Niestety, takich mieszkań na świecie nie brakuje. Jako że ich lokatorzy mają styczność ze stosunkowo niewielką ilością światła słonecznego, są bardziej narażeni na przeróżne choroby związane z niedoborem witaminy D, w tym depresję czy osteoporozę. Na szczęście, start-up Samsunga o nazwieopracował wynalazek, który może stanowić dla tego problemu rozwiązanie.Owym wynalazkiem jest sztuczne okno, które odtwarza pełne spektrum światła generowanego przez słońce. Działa ono w sposób bardzo podobny do lamp, które są wykorzystywane do leczenia choroby afektywnej sezonowej. Jest to rodzaj depresji powiązany z niedostateczną ekspozycją na światło słoneczne jesienią i zimą.Co najlepsze, okno start-upu Samsunga można zaprogramować tak, by to. Wytwarzane przez nie światło może padać pod różnym kątem, sprawiając wrażenie, że do mieszkania dociera światło słońca wschodzącego, słońca znajdującego się na szczycie nieba, słońca zachodzącego, i tak dalej. Wynalazkowi towarzyszy nawet specjalna aplikacja mobilna pozwalająca na zmianę temperatury barwowej światła oraz jego jasności. Poza tym, współpracuje on z samsungowym ekosystemem inteligentnych produktów - SmartHome.Start-up SunnyFive powstał za sprawą C-Lab - projektu Samsunga zapoczątkowanego w 2012 roku z myślą właśnie o inkubacji start-upów. Tylko od 2015 roku za sprawą tego projektu z udziałem 163 pracowników Samsunga powstało 45 start-upów. Mimo tego dotychczas żaden z nich nie przestawił naprawdę przełomowego produktu. Kto wie, może omawiane okno będzie pierwszym z nich.Niestety, na razie nie wiadomo, ile okno od SunnyFive miałoby kosztować, ani kiedy mogłoby trafić na rynek. Mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni, zwłaszcza że pomysł otrzymał wsparcie Samsunga Źródło: The Verge , Foto.tyt. Samsung/SunnyFive