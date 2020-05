Pandemia sprawiła, że sztuczna inteligencja zgłupiała

Niespodziewany obrót spraw.





Źródło: Unsplash/Adrien Delforge

"Sytuacja jest bardzo niestabilna."

"W poprzednim tygodniu próbowałeś dostosować się do popytu na papier toaletowy, a w tym każdy chce kupić puzzle lub sprzęt do ćwiczeń."

"Pandemia taka jak ta jest świetnym bodźcem skłaniającym do budowy lepszych modeli nauczania maszynowego."

Trzeba przyznać, że za sprawą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 życie i zachowanie wielu osób bardzo, bardzo mocno się odmieniło. Obecnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu wyglądają ich nawyki zakupowe i nie tylko, a w ich życie wkradło się więcej. Jak się okazuje, ofiarą tej sytuacji padły systemy sztucznej inteligencji, a przynajmniej niektóre.Już od dłuższego czasu sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach. Używa się jej na przykład do, co ułatwia planowanie odpowiedniego zaopatrzania sklepów i magazynów. Poza tym, modele nauczania maszynowego pozwalają na wykrywanie oszustw kredytowych czy wyświetlanie reklam spersonalizowanych. Wszystkie te algorytmy wytrenowano, bazując na "normalnym" ludzkim zachowaniu. Teraz, gdy za sprawą koronawiurusa "norma" przestała być "normą", część z nich przestała działać, tak jak powinna. Chociaż sztuczna inteligencja tworzona jest tak by była w stanie przyjmować nowe dane, stopniowo się ucząc, ostatnie zmiany nastąpiły tak nagle, że żaden z systemów nie był w stanie się do nich natychmiast zaadaptować.Jak donosi MIT Technology Review, pewna firma zajmująca się wykrywaniem wspomnianych oszustw kredytowych została na przykład zmuszona do zmodyfikowania swojego algorytmu tak, aby ten zaczął brać pod uwagę zwiększone zainteresowanie sprzętem ogrodniczym i narzędziami. Inne przedsiębiorstwo, skupiające się na sprzedaży internetowej, w pewnym momencie z kolei zauważyło, że jego sztuczna inteligencja zamawiała asortyment, który już nie odpowiadał temu, co się sprzedaje. Takich przykładów jest więcej., powiedział Rael Cline, CEO firmy Nozzle specjalizującej się w tworzeniu reklam algorytmicznych dla sprzedawców w platformie Amazon.Podczas gdy w tej chwili niektóre firmy poświęcają więcej czasu i zasobów na to, by ręcznie sterować swoimi algorytmami, inne zauważają, że obecna sytuacja jest, powiedział Rajeev Sharma, globalny wiceprezes firmy Pactera Edge.Czas pokaże, czy rzeczywiście takie lepsze modele nauczania maszynowego, radzące sobie z równie nagłymi zmianami jak te, które nastąpiły w wyniku pandemii, uda się stworzyć. W końcu, czy ktokolwiek jest w stanie przygotować się na wszystko? Mam w tej kwestii poważne wątpliwości.Źródło: MIT Technology Review , Foto. tyt. Pexels/Pixabay