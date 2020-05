Sony stworzyło rewolucyjne sensory fotograficzne

Dwa nowe moduły.





W ciągu ostatnich lat firmy technologiczne, takie jak między innymi Google postawiły wszystko na uczenie maszynowe, aby przekroczyć możliwości mobilnych aparatów fotograficznych. Japończycy chcą zrobić podobnie. Sony, które dominuje na rynku przetwarzania obrazu rzuciło wyzwanie innym producentom – Japończycy przygotowują dwa nowe sensory fotograficzne, które zostaną wyposażone we wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji.Nowe sensory Sony zostały oficjalnie. Każdy z nich posiada rozdzielczość 12,3 megapiksela i ma radzić sobie z wieloma problemami poprzez algorytmy sztucznej inteligencji. Każdy sensor posiada wbudowany układ odpowiedzialny za AI, co eliminuje konieczność stosowania wydajnych procesorów lub pamięci zewnętrznej. Sensory są w stanie także szybciej zapewniać rezultat swoich prac niż w przypadku konwencjonalnych metod wykorzystujących przenoszenie metadanych na system zewnętrzny.Na początek Sony chce ograniczyć swoje rozwiązania jedynie do rynku komercyjnego –wykorzystujących skomplikowane architektury komputerowe. Zapewne w późniejszym czasie trafią one do sprzętów konsumenckich takich, jak smartfony czy aparaty fotograficzne.Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji może także pozwolić na zupełnie nowe działanie sensorów – chociażby w kamerach przemysłowych. Japończycy zwracają uwagę na radykalną oszczędność danych wyjściowych oraz mniejsze zapychanie się „serwerów” – zarówno tych standardowych, jak i tych w chmurze. Sony w wypowiedzi dla serwisu Engadget przekazało, iż nowe sensoryJapoński producent twierdzi, iż wysłał już pierwsze próbki swojej technologii do partnerów. Należy się spodziewać, że opisywana technologia pojawi sięŹródło: DT / fot. Alexander London