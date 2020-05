Wieże 5G znowu płoną - wskazano winnych globalnej dezinformacji

Manipulacje na każdym kroku.





Problem płonącej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie nie ustaje. Donosiliśmy już o płonących masztach 5G w Wielkiej Brytanii , by później informować Was o pożarach w innych krajach - między innymi Niderlandach i Włoszech . Podobne akcje miały nawet miejsce w Polsce, jeszcze w zeszłym roku . Pomimo deklaracji przedstawicieli państw o braku dowodów na szkodliwe działanie nowej technologii na organizm ludzki, wciąż przybywa doniesień o kolejnych aktach wandalizmu. Eksperci wskazali winnych kampanii strachu powiązanej z 5G.Tylko na przestrzeni ostatnich kilku tygodni w Wielkiej Brytanii odnotowanozapewniających obywatelom kraju dostęp do szybszego Internetu. W przypadku Holandii skala zjawiska była mniejsza, ale przeciwnicy 5G przyczynili się do zniszczenia ok. 20 masztów. Business Insider, powołując się na swoje anonimowe źródła bazujące na europejskich służbach bezpieczeństwa, wskazuje, że. Cel? Dodatkowe spotęgowanie destabilizacji w krajach walczących z pandemią koronawirusa poprzez łączenie ze sobą dwóch zjawisk w absurdalnych teoriach pokroju tego, że to wieże 5G rozsiewają koronawirusa.Podobne do zawartych w poniższej kompilacji firmy można znaleźć w sieci na pęczki. Za pewną, trudną do określenia ich ilość odpowiadać mają służby wywiadowcze wskazywanych krajów.Amerykański New York Times niemalże równolegle opublikował raport, w którym wskazuje na zintensyfikowane działania propagandy rosyjskiej na terytorium Stanów Zjednoczonych, mające na celu dyskredytowanie najnowszej technologii. Za winowajcę uważa się m.in., w tym przede wszystkim RT America. Co ciekawe, treści dezinformujące emitowane w tej telewizji dla amerykańskich i europejskich widzów anglojęzycznych nie są prezentowane w Rosji.Przypominamy, że komercyjna sieć 5G w Polsce wystartowała 11 maja i korzystać z niej można w siedmiu miastach Polskich. Jak dokładnie wygląda ich pokrycie zasięgiem nowej technologii? Zobaczcie sami Źródło: Business Insider