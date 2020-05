Pierwsza w Polsce komercyjna sieć 5G startuje 11 maja. W których miastach?

Szykujcie się.





Początkowy zasięg sieci 5G od Plusa i Cyfrowego Polsatu. | Źródło: Plus

Doczekaliśmy się uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Nastąpi to już w niedzielę, 11 maja, kiedy to z nowego, szybkiego standardu skorzystać będą mogli klienci ofert abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu. Początkowo sieć swoim zasięgiem pokrywać będzie częściowo Katowice, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin i Warszawę.5G od Plusa w Polsce wykorzystywało będzie początkowo 100 stacji 5G, a sygnał przesyłany zostanie w częstotliwości 2,6 GHz TDD. Wykorzystana zostanie technologia MIMO 4x4 i QAM256, a możliwość agregacji 4G z 5G pozwoli przekroczyć prędkość do 600 Mb/s. Infrastruktura nadajników dostarczona została przez firmę Ericsson. W zasięgu sieci 5G znajdzie się około 900 tysięcy osób.W kolejnym etapie rozwoju 5G Plusa w Polsce zasięgiem sieci zostanie objęta cała Warszawa oraz okoliczne miejscowości, gdzie postawionych zostanie ponad 600 dodatkowych stacji. Większość z nich powstanie jeszcze przed końcem tego roku.Oczywiście do odbierania sieci 5G potrzebne są smartfony wyposażone w odpowiednie modemy, umożliwiający odbieranie sygnału na wskazanej wcześniej częstotliwości. Co ciekawe, Plus zaznacza, że transmisja dostępna będzie początkowo "promocyjnie". Czy to oznacza, że sieć chce w przyszłości, aby 5G było płatne "ekstra"?Źródło: Plus