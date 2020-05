Samsung przygotowuje własną kartę płatniczą. Skorzystasz?

Dodatek do usługi.





fot. Samsung

Samsung świętuje piąty rok od momentu wprowadzenia na rynek. W momencie swojej premiery, parę lat temu była to jedna z niewielu technologii, która umożliwiała płatność przy pomocy bezpiecznej transmisji MST z funkcją NFC. Do tego wszystkiego, Samsung jako jeden z pierwszych oferował specjalne programy lojalnościowe w usłudze Pay. Z okazji piątej rocznicy Koreańczycy chcą pójść o krok dalej. Użytkownicy mieliby otrzymaćSamsung ujawnił, iż ma zamiar rozszerzyć i rozwinąć swoją usługę Pay w taki sposób, aby dostarczyć użytkownikom jeszcze lepsze narzędzia do zarządzania pieniędzmi, które pozwolą im nie tylko płacić za zakupy, ale również monitorować swoje wydatki. Częścią opisywanej strategii będzie wprowadzenie na rynek fizycznej karty płatniczej., które w ubiegłym roku połączyło swoją kartę płatniczą z usługą Apple Pay. Jak widać, najwyraźniej sytuacja ta mocno zainspirowała Samsunga.Z drugiej strony po co komu karta płatnicza,Samsung nie chciał dokładnie zdradzić, jak będą wyglądały dodatkowe usługi, które pojawią się przy okazji fizycznej karty płatniczej zintegrowanej z systemem Pay. Jeśli Koreańczycy faktycznie będą inspirowali się Apple, wtedy też będziemy mieli zapewne do czynienia po prostu z akcesorium oraz atrakcyjnymi rabatami na zakup sprzętów producenta. Pozostaje mieć nadzieję, iż będą one nieco bardziej atrakcyjne niż te, które obecnie można znaleźć w programie Samsung Rewards.Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę nowej karty. W dobie Google Pay, Apple Pay oraz innych rozwiązań, przebicie się Samsunga do szerszej świadomości użytkownikówŹródło: PhoneArena / fot. Webaroo - Unsplash