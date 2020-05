Pasażerski statek kosmiczny z udanym testem. Virgin Galactic ogłasza cenę biletu

Statek SpaceShip Two wzbił się w powietrze.





Firma Virgin Galactic wykonała ważny krok w kierunku uruchomienia swojej usługi turystyki kosmicznej.. Całość została wystrzelona ze Spaceport America i wygląda na to, że to samo miejsce będzie służyło za początek podróży dla wszystkich zainteresowanych, komercyjnych klientów. Wcześniej Virgin Galactic korzystało z pustyni Mojave w Kalifornii – przenosiny do Spaceport America odbyły się w lutym bieżącego roku.Statek pasażerski SpaceShip Two znany również pod nazwą VSS Unity zadebiutował wraz ze specjalnym samolotem, który odpowiada za pierwszą część podróży statku w kosmos. Razem pojazdy wspięły się na(około 50000 stóp) zanim samolot wypuścił Unity i pozwolił statkowi swobodnie poruszać się w przestrzeni powietrznej Nowego Meksyku. Podczas lotu, statek SpaceShip Two osiągnąłi zaliczył z powodzeniem wiele punktów testu. Konstrukcja wylądowała w pełni bezpiecznie w miejscu swojego startu.Konkurując z takimi firmami, jak SpaceX czy Blue Origin,– w nadchodzących miesiącach. Pojedynczy bilet na lot ma kosztowaćNie wiadomo jeszcze jednak, kiedy dokładnie odbędzie się pierwsza podróż z pasażerami na pokładzie. Kolejny etap testów Virgin Galactic zakłada wykorzystanie lotu z napędem rakietowym – w celu sprawdzenia czy statek SpaceShip Two jest w stanie osiągnąć jeszcze wyższy pułap lotu.W cenie 250 tysięcy dolarów będzie można zobaczyć nie tylko krzywiznę Ziemi, ale również doświadczyć stanu nieważkości. Firma nie wydała oficjalnego komentarza w sprawie rozwoju SpaceShip Two, ale można zakładać, że pierwszy lot z osobami, które kupią bilet odbędzie sięŹródło: DT / zdj. otwierające: Virgin Galactic