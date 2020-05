SpaceX i Blue Origin stworzą lądownik, który umieści człowieka na Księżycu

Misja zaczyna się rozkręcać.





Lądownik Blue Origin / fot. Blue Origin

– te trzy przedsiębiorstwa będą rywalizowały ze sobą w opracowaniu następnego lądownika, który umieści astronautów na powierzchni Księżyca. Wszystko to w ramach misji Artemis. NASA zakłada, iż do 2024 roku będzie w stanie ponownie wyruszyć w kierunku naszego naturalnego satelity. Projekt ma zostać ukończony w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy, a- Dzięki tym kontraktom, Ameryka idzie do przodu z ostatnim krokiem potrzebnym do lądowania astronautów na Księżycu. Zobaczymy także pierwszą kobietę, która będzie w stanie wykonać tę misję. Po raz pierwszy od czasów Apollo, NASA ma bezpośrednie fundusze na budowę specjalnego lądownika w ramach programu Artemis – przekazał szef NASA, Jim Bridestine.. SpaceX rozwija swój statek kosmiczny, lądownik, który zostanie wyniesiony na rakiecie Super Heavy. Prototypowa wersja lądownika przeszła ostatnio sukcesywnie kolejne testy zbliżające ją do pełnoprawnego działania.Blue Origin, firma Jeffa Bezosa opracowuje z kolei zintegrowany pojazd lądujący, który miałby zostać wyniesiony ponad Ziemię dzięki autorskiej rakiecie Glenn. Przedsiębiorstwo zarządzane przez szefa Amazona będzie korzystało także z własnego systemu ULA Vulcan odpowiedzialnego za całą operację.Po 10 miesiącach prac. Agencja będzie wymagała także, aby przedsiębiorstwa zaprezentowały rezultat swoich prac w praktyce. Obecnie ciężko przewidywać, która firma będzie w stanie wygrać ten wyścig. Zarówno SpaceX, jak i Blue Origin mają bardzo duże ambicje do tego by pozyskać dalsze, lukratywne kontrakty od NASA.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać naŹródło: NASA / zdj. otwierające: NASA