Samsung chce stworzyć sensory o rozdzielczości... 600 megapikseli

Najnowsze informacje wskazują na to, iż Samsung chce stworzyć sensory fotograficzne, które– to więcej niż jest w stanie zobaczyć ludzkie oko. Nowe dane napływają bezpośrednio z Korei Południowej, z anonimowego źródła. Dlaczego więc Samsung miałby chcieć stworzyć tego typu technologię? Powodów jest tak naprawdę kilka.Samsung ma kierować swoje oczy w stronę sensorów o ogromnych rozdzielczościach. W ubiegłym roku firma zaprezentowała 64 megapikselowe sensory fotograficzne przeznaczone do smartfonów. Chwilę później mogliśmy oglądać już 108 megapikselowy czujnik, który trafił między innymi do nowych urządzeń z serii Galaxy. Teraz koreańska firma chce pójść jeszcze o krok dalej.Yongin Park, szef zespołu w firmie System LSI Business opublikował artykuł, według którego. Dla porównania, większość obecnie wykorzystywanych lustrzanek korzysta z sensorów o rozdzielczości 40 lub 12 megapikseli – branża ma przed sobą jeszcze długą drogę zanim będzie w stanie dopasować się do naszych biologicznych, maksymalnych możliwości. Sensory o rozdzielczości 600 megapikseli miałyby być nie tylko wykorzystywane w smartfonach, ale również w szeregu innych, zależnych od technologii branżach. Dostępność i możliwości tak dużej rozdzielczości. Oprócz tego Koreańczycy chcieliby mieć w swoim arsenale także te– jakkolwiek dziwnie to obecnie brzmi.Można spodziewać się, że. Niektóre plotki mówią o tym, iż jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć urządzenie od Koreańczyków, które będzie w stanie pochwalić się aparatem o rozdzielczości 192 megapikseli.Źródło: SamMobile