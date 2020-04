Rosja testuje system, który pozwoli zestrzelić satelity

To już kolejna próba.





Rosja miała przeprowadzić kolejną próbę swojego systemu rakietowego, który został zaprojektowany do tego, aby niszczyć satelity znajdujące się na orbicie naszej planety. Według informacji napływających z USA, to już, jednak nie jest jasne czy Rosja faktycznie zniszczyła jakiś obiekt znajdujący się w kosmosie. US Space Command otwarcie potępia tego typu demonstrację uważając, iż stanowi on- Stany Zjednoczone są gotowe i zaangażowane w powstrzymywanie agresji oraz obronę kraju i sojuszników przed wrogimi działaniami w kosmosie – powiedział John Raymond, dowódca USSPACECOM i szef operacji kosmicznych USA.System antysatelitarny Rosji nie jest taki nowy. Kraj testuje go od 2014 roku, a przedostatnia próba odbyła się 15 listopada 2019 roku – najnowsza miała miejsce zaledwie kilkadziesiąt godzin temu. Według analizy Secure World Foundation, system Nudol składa się z mobilnego pojazdu lądowego z dołączonym pociskiem balistycznym,Nie jest jasne czy Rosja faktycznie uderzyła w cel. Bardzo możliwe, że wojskowi– starty statek kosmiczny, który mógł znaleźć się w dogodnej pozycji. Satelita jednak wciąż znajduje się na swojej pozycji, jednak może upłynąć kilka godzin, zanim dane zostaną zaktualizowane na mapach. Rosjanie na pewno nie trafili jeszcze w żaden ruchomy cel znajdujący się na orbicie Ziemi.Przeprowadzenie testu ASAT jest jednak jasną wskazówką dla innych krajów na temat tego, iż Rosja jest w stanie niszczyć wrogie satelity oraz całe systemy. Tego typu rozwiązaniaOdpowiedzią na podobne zagrożenia mają być powołane niedawno do życia Amerykańskie Siły Kosmiczne.Źródło: TheVerge